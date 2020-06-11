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São Gabriel da Palha

Retorno de vereadores afastados é motivo de protesto em São Gabriel da Palha

Tiago dos Santos (PP) e Wagner Lucas dos Santos (SD) ficaram 180 dias afastados dos trabalhos legislativos.  Insatisfeitos com a volta, outros parlamentares se recusaram a participar da sessão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 21:54

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 21:54

Moradores de São Gabriel da Palha protestam contra a volta de dois vereadores à Câmara Municipal
Moradores de São Gabriel da Palha protestam contra a volta de dois vereadores à Câmara Municipal Crédito: Reprodução
A reunião ordinária, que estava marcada para a noite desta terça-feira (9), acabou não acontecendo na Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Insatisfeitos com a volta de dois vereadores condenados por corrupção passiva, outros parlamentares se recusaram a participar da sessão. Nas imediações da Casa, populares também se manifestaram contra o retorno dos políticos.
Os vereadores Tiago dos Santos (PP), presidente da casa, e Wagner Lucas dos Santos (SD), segundo-secretário, ficaram 180 dias afastados dos trabalhos legislativos por decisão judicial, devido a uma ação de improbidade administrativa que transita contra eles.
Além disso, eles foram condenados, em primeira instância, na Justiça Criminal, por corrupção passiva. Na sentença, o juiz determinou a suspensão dos direitos políticos e a consequente perda do mandato para os vereadores após a ação transitar em julgado. Como ainda cabe recurso e a ação de improbidade ainda não foi concluída, eles ganharam uma liminar na Justiça para voltar aos cargos na Câmara, já que os 180 dias venceram.

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VOLTA DOS VEREADORES FOI ALVO DE PROTESTOS

Enquanto Tiago dos Santos (PP) e Wagner Lucas dos Santos (SD) estiveram afastados, a presidência do legislativo foi ocupada pelo vereador Braz Monferdini (PRP). Nesta terça-feira (9), na primeira reunião após a volta dos dois vereadores afastados, o agora ex-presidente e um grupo de parlamentares, se recusou a participar da sessão.
Ter esses dois vereadores no legislativo é uma situação terrível para imagem da cidade, eles são condenados. A população não quer eles na Câmara. Enquanto eles não renunciarem não estamos dispostos a retornar os trabalhos, relatou Monferdini.

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Os protestos contra a volta dos vereadores se estendeu para as imediações da Câmara. Antes da reunião, um grupo de populares se manifestou contra a volta dos dois vereadores ao cargo. Eles usaram faixas e um carro de som. 

ENTENDA A DENÚNCIA

De acordo com a denúncia, os vereadores Tiago dos Santos e Wagner Lucas dos Santos, teriam pedido R$ 10 mil a um empresário para influenciar a prefeita do município Lucélia Ferreira (SD) a contratar uma empresa para realizar a festa do município, em 2018.

O QUE DIZ A DEFESA? 

O responsável pela defesa dos dois vereadores condenados, o advogado Hélio Maldonado, afirmou que eles vão seguir no cargo e pretendem cumprir o mandato integralmente enquanto se defendem das acusações. O defensor ainda afirmou que os políticos estão sendo alvos de perseguição política.
Enquanto eles estavam afastados, os adversários políticos que ocuparam a presidência da câmara, isso envolve controle da pauta e indicação para cargos. Agora eles perderam o comando da situação em pleno ano eleitoral e estão fazendo pressão pela renúncia. Os opositores fizeram uma verdadeira baderna para forçar uma renúncia, mas meus clientes não vão ceder a pressão e extorsão de nenhum grupo, afirmou.
Sobre as acuações, o advogado afirmou que elas não têm fundamento e os políticos são inocentes.  O defensor afirmou que pretende recorrer da condenação em primeira instância. 

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