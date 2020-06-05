Com 12 carros parados, deputados do ES gastam 80% menos com combustível

Dos 30 deputados, 16 zeraram os gastos no mês de abril. Outros 14 gastaram R$ 7,6 mil Crédito: Fernando Madeira

Erramos: A versão original desta reportagem informava que o deputado estadual Hudson Leal mora em Vitória. O texto pretendia registrar "Grande Vitória". Ele mora em Vila Velha.

Apesar do isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde para tentar frear a transmissão do novo coronavírus no Estado, 14 deputados tiveram gastos registrados que somam mais de R$ 7,6 mil. Em abril de 2019, valor chegou a R$ 40 mil. O total de combustível gasto pelos parlamentares, durante todo o ano passado, daria para dar a volta ao mundo 30 vezes.

Cada deputado tem direito a um carro oficial do modelo Ford Focus sedã para utilizar em atividades exclusivamente relacionadas ao mandato. Não é permitido, por exemplo, que o valor da cota previsto para combustível seja utilizado para abastecer veículos particulares. Além de se deslocar para a Assembleia, os parlamentares utilizam os carros para cumprir agendas e visitar suas bases eleitorais, o que, em alguns casos, significa viajar pelo interior do Estado. Os veículos são alugados, bancados pelo Legislativo estadual.

Os deputados estaduais que mais gastaram com combustível, em abril, foram Hudson Leal (Republicanos), Luciano Machado (PV) e Alexandre Quintino (PSL).

Com o consumo de todos os parlamentares que usaram o veículo oficial em 30 dias, seria possível rodar os 460 quilômetros da BR 101, no trecho do Espírito Santo, que liga Pedro Canário a Apiacá, 51 vezes. No período, foram utilizados 1.827 litros de combustível. Como a performance média do carro é 13 km/l na estrada, a distância total percorrida é de 23.758 de quilômetros.

As informações, coletadas no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa, são as mais recentes disponibilizadas pela Casa. Abril é o primeiro mês sem atividades presenciais durante todos os dias. Os dados de maio ainda não estão publicados no site.

No mês de março, quando o isolamento social já era recomendado pelas autoridades de saúde, o gasto com combustível pelos deputados foi de R$ 30.905,70, uma queda de 21% comparado ao mesmo período de 2019. As atividades na Casa, no entanto, só foram suspensas no fim daquele mês

AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM ABRIL

O deputado Hudson Leal lidera o ranking das despesas com combustível no mês de abril, com gasto de R$ 1.450. O parlamentar, que também é médico, afirmou que manteve agendas pelo Estado no período. Segundo ele, apesar de morar na Grande Vitória, tem votação expressiva no interior do Espírito Santo, com cerca de 70% dos votos nas eleições em que concorreu.

"Mesmo no atual momento em que vivemos, onde o isolamento social se faz necessário, minhas ações no interior não foram pausadas. Continuo visitando minhas bases, ouvindo e atendendo os anseios da população, fiscalizando e realizando entrega de emendas", relatou. Segundo o deputado, todas as agendas que cumpriu envolveram cuidados necessários para proteção contra o coronavírus, como o uso de máscara.

Morador de Guaçuí, Machado justificou que, por ser do interior, quase toda semana precisa ir a Vitória. "Como as secretarias continuam funcionando, naturalmente tenho ido a Vitória e à Região do Caparaó para cumprir agendas. Mesmo com os cuidados, sigo fazendo um trabalho de proatividade porque o mundo não acabou. Estamos só enfrentando uma pandemia e precisamos continuar agindo", alegou.

Alexandre Quintino, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, é o terceiro deputado estadual que mais usou o carro em abril deste ano. A despesa com combustível foi de R$ 1.131. Por nota, a assessoria do parlamentar afirmou que "a chegada da pandemia do novo coronavírus aumentou extraordinariamente as demandas da saúde e de todo aparato de segurança pública". Com isso, conforme a equipe do parlamentar, Quintino intensificou agendas na Região Metropolitana e no interior do Estado.

QUEDA POSITIVA X CLIENTELISMO

O cientista político João Gualberto Vasconcellos avalia que a redução da despesa com combustível é bem vista neste momento em que Poderes vivem a tensão de decidir planos de contingência. "Há uma tentativa do governo do Estado de lidar com a realidade da queda na arrecadação. A Assembleia precisa contribuir com isso e, com a suspensão das atividades presenciais, a queda era esperada", afirmou.