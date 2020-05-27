Por causa da pandemia, Assembleia do ES não terá recesso em julho

Sessão virtual da Assembleia Legislativa em meio à pandemia de coronavírus Crédito: Reprodução

“Temos que estar prontos a qualquer tempo para debater e votar matérias de interesse dos capixabas. É tempo de união de todos e de esforços neste trabalho para que possamos atravessar esse momento de dificuldades”, justificou Musso.

Ele vai decidir com a assessoria da Casa qual será o instrumento jurídico mais adequado para oficializar o fim do próximo recesso de meio de ano, que ocorre na segunda quinzena de julho. “A Procuradoria da Assembleia está estudando o formato”, diz o presidente.

Hoje (27), o deputado estadual Doutor Hércules (MDB) apresentou indicação à mesa diretora da Assembleia requerendo o fim do recesso de julho. Por causa da Covid-19, o parlamentar argumenta que é necessário a Assembleia continuar a funcionar e trabalhar para ajudar no combate à pandemia. Aliás, desde 2013 o parlamentar tenta acabar com as férias de meio de ano, mas sem sucesso.