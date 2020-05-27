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Leonel Ximenes

Por causa da pandemia, Assembleia do ES não terá recesso em julho

O presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), vai assinar na semana que vem o ato cancelando as férias de julho dos parlamentares

Públicado em 

27 mai 2020 às 16:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sessão virtual da Assembleia Legislativa do Espírito Santo em meio à pandemia de coronavírus
Sessão virtual da Assembleia Legislativa em meio à pandemia de coronavírus Crédito: Reprodução
Decisão tomada: o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), vai assinar, na semana que vem, o ato que suspende o recesso da Casa no mês de julho, por causa da pandemia do novo coronavírus. A mesma atitude foi adotada na semana passada pelo Congresso Nacional, que cancelou as férias de meio de ano de deputados federais e senadores.
“Temos que estar prontos a qualquer tempo para debater e votar matérias de interesse dos capixabas. É tempo de união de todos e de esforços neste trabalho para que possamos atravessar esse momento de dificuldades”, justificou Musso.
Ele vai decidir com a assessoria da Casa qual será o instrumento jurídico mais adequado para oficializar o fim do próximo recesso de meio de ano, que ocorre na segunda quinzena de julho. “A Procuradoria da Assembleia está estudando o formato”, diz o presidente.
Hoje (27), o deputado estadual Doutor Hércules (MDB) apresentou indicação à mesa diretora da Assembleia requerendo o fim do recesso de julho. Por causa da Covid-19, o parlamentar argumenta que é necessário a Assembleia continuar a funcionar e trabalhar para ajudar no combate à pandemia. Aliás, desde 2013 o parlamentar tenta acabar com as férias de meio de ano, mas sem sucesso.

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“Neste momento de crise e de pandemia mundial, principalmente pelo fato de estarmos enfrentando um grande período de isolamento social, a Assembleia daria uma importante contribuição se não entrasse em recesso, mantendo-se vigilante e participativa, para ajudar no que for necessário ao combate ao Covid-19”, diz o deputado emedebista.
Há alguns dias, a mesma proposição foi apresentada pela deputada Janete de Sá (PMN).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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