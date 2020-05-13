Eleição do 1º secretário da Assembleia do ES deve ser só em sessão presencial

Deputados se reuniram virtualmente nesta quarta-feira (13) Crédito: Reprodução/Youtube

Your browser does not support the audio element. Eleição do 1° secretário da Assembleia do ES deve ser só em sessão presencial

Pelo regimento interno da Assembleia, a eleição deveria ocorrer em um prazo de até cinco sessões após a vacância do cargo, mas o presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), propôs nesta quarta (13) que o processo seja feito após o retorno das sessões presenciais.

Até lá, pela proposta do parlamentar, a 3ª secretária da Mesa, Raquel Lessa (PROS), substituiria Machado. É muito difícil fazer uma eleição sem contato pessoal. Se voltarmos daqui 15 ou 30 dias esperamos para fazer o processo assim que as sessões voltarem a ser presenciais, disse Erick. A resolução será apresentada pelo presidente na próxima segunda-feira (18).

"O cargo perdeu o significado, perdeu a razão de ser. Enquanto estiver valendo essa nova norma o cargo não faz sentido", afirmou. Apesar de o anúncio ter sido feito em meio à discussão sobre o projeto da redução de salários e ao vazamento de mensagens do grupo de WhatsApp dos parlamentares, Machado alega que apenas aproveitou o momento, mas que os ataques não tiveram relação com a decisão.

O projeto teve o pedido de urgência negado e continua tramitando na Casa sem previsão de quando será votado.

"SUPERPODERES"

A resolução citada pelo parlamentar esvaziou as atribuições dos secretários da Mesa, conferindo superpoderes ao presidente e ao diretor-geral da Assembleia. Pela norma, o presidente pode concentrar nas próprias mãos as atribuições da Mesa, ou seja, pode tomar qualquer medida interna, de nomeação a fechamento de contratos, sem precisar da assinatura dos de nenhum dos secretários. Antes, era necessário o aval de pelo menos um deles. Assim, os secretários continuam atuando no plenário, ajudando na condução dos trabalhos, mas sem poder prático.

Entre as atribuições do 1º secretário da Mesa, previstas pelo regimento interno, estão receber e assinar atas das sessões e os atos da Mesa; decidir, em primeira instância, recursos contra atos da direção geral da secretaria; superintender o serviço da secretaria; fiscalizar as despesas; fazer cumprir o regulamento e prestar contas anualmente à Mesa e assinar a folha de frequência dos parlamentares.

COMISSÕES SE REUNIRÃO VIRTUALMENTE