Atendimento ao público não será retomado na Assembleia Legislativa Crédito: Carlos Alberto Silva

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), anunciou a volta gradual das atividades da Casa a partir da próxima segunda-feira (18). Parte dos deputados poderá participar das sessões presencialmente e outros, os que compõem o grupo de risco, por exemplo, poderão seguir virtualmente. O atendimento ao público, no entanto, não será retomado.

"Tendo em vista o decreto editado pelo governador Casagrande flexibilizando as atividades do comércio e tendo em vista que o governo do Estado não fez nenhum tipo de fechamento dos seus órgãos, nós vamos editar uma nova regra para que a partir de segunda-feira (18) a gente volte a abrir, gradativamente, a Assembleia Legislativa", disse Erick, ao final da sessão virtual realizada nesta segunda (11).

O presidente da Casa ressaltou que o retorno vai envolver cuidados. "Com grupo de risco separado, talvez meio expediente ou com um rodízio. Estamos elaborando, ainda, uma série de normas e requisitos e recomendações como uso de máscara e álcool em gel, para que a gente retome as nossas atividades gradualmente."

Your browser does not support the audio element. Deputados estaduais do ES vão voltar a fazer sessões presenciais

DEPUTADOS VÃO PODER ESCOLHER

As sessões serão híbridas. O presidente disse que deputados podem escolher se participarão de modo presencial ou remoto. "Teremos cuidado com os servidores que forem de grupos de risco, e não teremos atendimento ao público", afirmou.

Apesar das recomendações do governo do Estado e da Organização Mundial da Saúde (OMS) para que todos evitem deslocamentos desnecessários, mesmo deputados estaduais que integram o grupo de risco, como os idosos, poderão comparecer à Assembleia, se assim desejarem.