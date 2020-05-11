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Sessões híbridas

Deputados estaduais do ES vão voltar a fazer sessões presenciais

Parte dos deputados estaduais vai voltar à Assembleia Legislativa do Estado, em Vitória. Outros, do grupo de risco, podem participar virtualmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 18:30

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 18:30

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Assembléia Legislativa do ES - Editoria: Política - GZ
Atendimento ao público não será retomado na Assembleia Legislativa Crédito: Carlos Alberto Silva
O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), anunciou a volta gradual das atividades da Casa a partir da próxima segunda-feira (18). Parte dos deputados poderá participar das sessões presencialmente e outros, os que compõem o grupo de risco, por exemplo, poderão seguir virtualmente. O atendimento ao público, no entanto, não será retomado.
"Tendo em vista o decreto editado pelo governador Casagrande flexibilizando as atividades do comércio e tendo em vista que o governo do Estado não fez nenhum tipo de fechamento dos seus órgãos, nós vamos editar uma nova regra para que a partir de segunda-feira (18) a gente volte a abrir, gradativamente, a Assembleia Legislativa", disse Erick, ao final da sessão virtual realizada nesta segunda (11).
O presidente da Casa ressaltou que o retorno vai envolver cuidados. "Com grupo de risco separado, talvez meio expediente ou com um rodízio. Estamos elaborando, ainda, uma série de normas e requisitos e recomendações como uso de máscara e álcool em gel, para que a gente retome as nossas atividades gradualmente."
Deputados estaduais do ES vão voltar a fazer sessões presenciais
A Assembleia Legislativas realiza sessões apenas virtualmente desde o final de março. A primeira reunião on-line ocorreu no dia 27 daquele mês. Foi uma medida adotada para conter a transmissão do novo coronavírus.

DEPUTADOS VÃO PODER ESCOLHER

As sessões serão híbridas. O presidente disse que deputados podem escolher se participarão de modo presencial ou remoto. "Teremos cuidado com os servidores que forem de grupos de risco, e não teremos atendimento ao público", afirmou.
Apesar das recomendações do governo do Estado e da Organização Mundial da Saúde (OMS) para que todos evitem deslocamentos desnecessários, mesmo deputados estaduais que integram o grupo de risco, como os idosos, poderão comparecer à Assembleia, se assim desejarem.
Foi a resposta que Erick Musso deu a um questionamento de Hércules Silveira (MDB), durante a sessão virtual desta segunda. O parlamentar completa 81 anos no próximo dia 31 e perguntou se poderia ir ao plenário.

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