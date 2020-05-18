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Coronavírus

Davi Alcolumbre diz que Senado não terá recesso em julho

Presidente da Casa diz que parlamentares devem continuar trabalhando para amenizar efeitos da pandemia de Covid-19. Sessões são virtuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 16:12

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 16:12

Davi Alcolumbre, presidente do Senado
Davi Alcolumbre, presidente do Senado, durante sessão virtual Crédito: Jefferson Rudy/Ag. Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), informou que não haverá recesso parlamentar em julho. A decisão foi tomada após reunião com as lideranças partidárias nesta segunda-feira (18).
"A decisão foi tomada por nós parlamentares, por entendermos que o Legislativo precisa continuar trabalhando para amenizar os efeitos negativos da pandemia do Covid-19", ressaltou Davi.
Conforme previsão constitucional (art.57), a sessão legislativa é realizada de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Os dias compreendidos entre esses dois períodos configuram o recesso parlamentar.
Fonte: Agência Senado

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