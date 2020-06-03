Sindicato da Assembleia aprova volta ao trabalho na sede nesta quarta

Mesmo com os dados informando que a curva de contaminação está aumentando, o governo do Estado vem abrindo o Estado. O ato de retorno está muito bem elaborado. Foi bem cauteloso. É só a parte administrativa. Para o público, ainda não está sendo aberto. Terão que se respeitar as normas de quantidade de pessoas por metro quadrado: a cada três metros, uma pessoa. Então vejo como muito sábio um retorno lento e com segurança. Isso teria que acontecer, né? Isso teria que acontecer.