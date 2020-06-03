Sindicato da Assembleia aprova volta ao trabalho na sede nesta quarta

O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Espírito Santo (Sindilegis) aprova o ato administrativo, baixado nesta terça-feira (2) pelo presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), que estabeleceu a retomada do trabalho presencial, na sede da Casa de Leis, de alguns servidores de setores administrativos, a partir desta quarta-feira (3).
O presidente do Sindilegis, Gildo Gomes, avalia que a decisão da presidência está “perfeita” e é "muito sábia", que o ato está “bem redigido” e que é “bem cauteloso”. Ele opina que já era hora de os servidores começarem a voltar ao batente presencial, mas admite que a decisão divide opiniões entre os funcionários e que alguns colegas estão felizes com o regresso, enquanto muitos estão “muito apreensivos” e sentem medo por causa do retorno.
Confira a entrevista do representante do sindicato:
Como o Sindilegis avalia a retomada do trabalho dos setores administrativos na sede da Assembleia Legislativa?
Mesmo com os dados informando que a curva de contaminação está aumentando, o governo do Estado vem abrindo o Estado. O ato de retorno está muito bem elaborado. Foi bem cauteloso. É só a parte administrativa. Para o público, ainda não está sendo aberto. Terão que se respeitar as normas de quantidade de pessoas por metro quadrado: a cada três metros, uma pessoa. Então vejo como muito sábio um retorno lento e com segurança. Isso teria que acontecer, né? Isso teria que acontecer.
Você considera que sejam corretas e suficientes as medidas de precaução sanitária previstas no ato?
Acho que foi muito bem pensado. O ato está muito bem redigido. E agora você vai completando, né?
O sindicato, então, concorda com a decisão?
Nós acatamos a decisão, até porque, em algum momento, teríamos que voltar, está certo? A decisão está perfeita, porque é com segurança. A Assembleia não está aberta ao público. As pessoas que estão fazendo o serviço via homework (sic) vão continuar fazendo. As pessoas que são de grupos de risco vão ficar em casa, está certo? Então todas as coisas estão resguardadas no ato.
E vocês foram consultados pela direção da Casa antes da decisão?
Não. Consultados, não, tá certo? Mas nós temos diálogo constante com o presidente. Essa é uma decisão plenamente dele, tá certo? Mas, a meu ver, estava na hora de começar a voltar.
O senhor acredita que esse seu sentimento seja compartilhado pelo conjunto de servidores, que esse seja o sentimento geral dos servidores da Assembleia?
Olha, alguns servidores estão muito apreensivos com relação à segurança, com medo de vir e voltar a trabalhar. Muitos. Outros estão felizes por voltar, está certo? A parte administrativa começa nesta quarta-feira. E os deputados, nos gabinetes, na segunda-feira que vem. Mas bem limitado: três pessoas por gabinete, não vão ser abertos para o público também… Tudo bem devagar, com bastante segurança. Agora é hora de cautela, né?