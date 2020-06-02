Presidente da Casa se reuniu virtualmente com deputados para decidir volta gradual das atividades presenciais Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Assembleia do ES vai retomar atividades presenciais parcialmente nesta quarta

Assembleia Legislativa do Espírito Santo voltará a funcionar gradualmente a partir desta quarta-feira (3). A decisão foi tomada em uma reunião entre os deputados estaduais, após a sessão ordinária virtual desta segunda-feira (1º), e publicada no Diário do Poder Legislativo desta terça-feira (2). O ato determina a volta das atividades administrativas a partir desta quarta e dos gabinetes parlamentares na próxima segunda-feira (8). As sessões presenciais continuam suspensas e o atendimento ao público também permanece proibido. Apenas deputados, servidores e terceirizados poderão circular nas dependências da Casa.

O expediente do Legislativo estadual será reduzido, com funcionamento da sede das 12h às 18h. Já os servidores deverão respeitar um distanciamento mínimo de três metros entre eles. Para isso, cada chefia de setor organizará a jornada de trabalho da equipe e enviará à Direção da Casa uma escala com quais servidores terão permissão para acessar o prédio. Nos gabinetes, a partir da próxima semana, apenas três servidores poderão estar presentes ao mesmo tempo.

Durante a reunião, cada deputado pôde expor sua opinião sobre o tema e, apesar de alguns manifestarem resistência à reabertura neste momento, ficou decidido pelo que chamaram de "reabertura lenta, responsável e gradual".

De acordo com a Assembleia, processo vai cumprir os protocolos para evitar a contaminação, como a exigência do uso de máscaras e álcool em gel, que será disponibilizado no acesso ao prédio e nos corredores. Não voltarão para o expediente presencial funcionários que façam parte dos grupos de risco: idosos, gestantes ou pessoas com comorbidades.