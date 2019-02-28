MP investiga tráfico de influência na Câmara de São Gabriel da Palha

São Gabriel da Palha Crédito: A Gazeta

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) investiga supostas irregularidades praticadas por dois vereadores de São Gabriel da Palha, cidade do Noroeste do Estado. Os investigados são o presidente da Mesa Diretora Tiago dos Santos (Progressista) e o segundo-secretário Wagner Lucas dos Santos (SD). Depois de uma denúncia anônima, oinvestiga supostas irregularidades praticadas por dois vereadores de, cidade dodo Estado. Os investigados são o presidente da Mesa Diretora Tiago dos Santos (Progressista) e o segundo-secretário Wagner Lucas dos Santos (SD).

Ambos são suspeitos de terem requerido ao empresário Henrique Barreto cerca de R$ 10 mil em troca de influência sobre a prefeita Lucélia Pim Ferreira da Fonseca (SD) a fim de convencê-la a contratar a empresa HB Rodeio Show para a realização de um evento nas comemorações do aniversário da cidade no ano passado – o que caracterizaria ao menos três crimes: tráfico de influência, corrupção passiva e ativa. O caso motivou também um pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

O encontro e a negociação teriam ocorrido no estacionamento de um shopping em Vitória. Um áudio de aproximadamente oito minutos revela os diálogos entre o empresário, o vereador Wagner Lucas dos Santos e uma pessoa ligada ao vereador Tiago dos Santos, que chegou a ser colocado no viva-voz de um telefone enquanto estava prestes a iniciar uma sessão na Câmara.

Apesar de não terem prometido a contratação a Henrique, a perspectiva para o fechamento do negócio era positiva, já que ele teria o apoio do Legislativo municipal. O acordo, porém, terminou diferente do previsto e a empresa dele acabou não sendo contratada pela Prefeitura de São Gabriel da Palha.

Cerca de um ano depois, o empresário gravou um vídeo em que explica o ocorrido. “Não recebi a festa, nem o dinheiro de volta. Procurei os dois e a única coisa que consegui foi R$ 850”, disse Henrique. Ele afirma também que a prefeita não tinha conhecimento de tal acordo e que se sentiu enganado pelos vereadores.

Apesar de o empresário admitir ter feito o pagamento aos parlamentares na gravação, o advogado Lucas Godo afirmou que nenhum tipo de pagamento para obter vantagem foi realizado e que a empresa HB Rodeio Show não prestou qualquer serviço ao município. Segundo ele, Henrique ainda não recebeu intimação para depor às autoridades.

MPES

Em nota, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de São Gabriel da Palha, informou que recebeu a denúncia em relação ao caso de tráfico de influência e já começou a ouvir os envolvidos. Caso sejam constatadas irregularidades, o órgão adotará as medidas previstas em lei.

CPI INTERNA

Paralelamente à investigação do Ministério Público do Estado, seis vereadores assinaram e protocolaram um requerimento de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) nessa terça-feira (26). O pedido para investigar o caso pode ser avaliado já na próxima sessão ordinária da Câmara, marcada para o dia 7 de março.

De acordo com um dos requerentes, o vereador Leandro Bragato (PHS), os demais sete parlamentares foram procurados para assinar a petição e com esta foram anexadas o que ele considera provas, como uma entrevista do empresário a uma rádio local, e o vídeo e o áudio acima citados. “Acho que pode existir eventual materialidade. O objetivo da CPI é apurar os fatos”, afirmou.

SUSPEITOS

O Gazeta Online tentou contato com os dois vereadores suspeitos de envolvimento no tráfico de influência. No entanto, até o momento da publicação desta reportagem, nem Tiago dos Santos, nem Wagner Lucas dos Santos deram retorno.