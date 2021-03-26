Secretário de Saúde do ES ironiza Paulo Guedes: "Não chamem ele de comunista"

Apesar de estar há mais de um ano no olho do furacão e no combate incansável à pandemia de Covid-19, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, ainda consegue ser ativo nas redes sociais e mostrar sua fina ironia em algumas postagens. Aconteceu mais uma vez.
O recado subliminar, claro, é para todos aqueles que afirmam que as medidas de restrição adotadas pelos Estados e municípios para combater o avanço da pandemia é “coisa de comunista”. Neste grupo, estão, principalmente, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), crítico de todas as políticas restritivas de locomoção e funcionamento das atividades econômicas.
A ironia é certeira: afinal, o todo-poderoso Paulo Guedes
, o “Posto Ipiranga” do presidente, fez carreira e fortuna no mercado financeiro, atividade intrinsecamente ligado ao liberalismo e o capitalismo, adversários históricos e ideológicos do comunismo.
Na matéria publicada no site de A Gazeta nesta quarta-feira (25), Paulo Guedes, destoando da posição do presidente da República, admite que a adoção do lockdown na pandemia serve para “desacelerar a velocidade de contágio” da Covid-19 enquanto se acelera a velocidade da vacinação.
O ministro da Economia, entretanto, não quis se comprometer em dizer que apoia uma eventual decretação de um lockdown nacional, hipótese há muito rechaçada com veemência pelo seu chefe, Jair Bolsonaro
.
Ainda no Twitter, o secretário Nésio Fernandes demonstrou ter tido boa impressão no primeiro contato, ainda que virtual, com o novo (e quarto) ministro da Saúde do atual governo, Marcelo Queiroga.
“Ontem tivemos reunião com o Ministro da Saúde @mqueiroga2. O sentimento/expectativa no @ConassOficial [Conselho Nacional de Secretários de Saúde] é de que o Brasil terá um gestor sério e que expressou responsabilidade nos temas necessários ao enfrentamento à pandemia no país”, elogiou Nésio Fernandes.
Mas quem fere com ironia, com ironia é ferido. Numa postagem recente, Nésio disse que no Brasil do século XXI: "Médicos precisam explicar que não se inala comprimidos; geógrafos precisam explicar que a terra não é plana; banqueiros precisam defender lockdown para salvar a economia; cientistas precisam explicar que a vacina não transforma ninguém em jacaré".
Também com muita ironia, um internauta e seguidor do secretário de Saúde no Twitter estocou: "E professor de direito precisa explicar que as garantias constitucionais são para todos". Talvez uma crítica às medidas de restrições adotadas por prefeitos e governadores, inclusive Renato Casagrande
(PSB).