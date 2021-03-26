Após decretar lockdown, prefeito de São Gabriel da Palha afrouxa regras

- Farmácia e afins poderão funcionar conforme os respectivos alvarás de licença e funcionamento, ficando mantido os plantões;

- Laboratórios e afins poderão funcionar conforme os respectivos alvarás de licença e funcionamento;

- Supermercados, hortifrútis, açougues, agropecuárias, incluindo lojas de insumos agrícolas e irrigação, poderão funcionar conforme os respectivos alvarás de licença e funcionamento;

Postos de combustíveis poderão funcionar conforme os respectivos alvarás de licença e funcionamento, observado o toque de recolher;

- Transporte de passageiros por táxi e transporte privado urbano por meio de aplicativo, observado o toque de recolher e com apenas 50% de sua capacidade;

- Hotéis e afins, observado o toque de recolher e com apenas 50% de sua capacidade, vedado o atendimento presencial em seus restaurantes e lanchonetes;

- Padarias poderão funcionar das 6h às 12h, vedado o atendimento presencial em seus restaurantes e lanchonetes;

- Indústrias e fábricas poderão funcio

nar conforme os respectivos alvarás de licença e funcionamento, observado o toque de recolher.