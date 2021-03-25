Prefeito de São Gabriel da Palha segue internado e teste de Covid dá negativo

O prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha (PSL) Crédito: Arquivo pessoal

O prefeito de São Gabriel da Palha , Tiago Rocha (PSL), continua internado. O chefe do Executivo do município localizado no Noroeste do Espírito Santo realizou um segundo teste para a detecção de Covid-19 , que teve resultado negativo, assim como o primeiro exame. Rocha foi transferido para o Hospital São Bernardo, uma unidade particular em Colatina

Segundo a assessoria da Prefeitura de São Gabriel da Palha, o prefeito foi internado na última segunda-feira (22). Desde sexta (19), segundo a família, o prefeito vinha apresentando dores estomacais. Como os sintomas são os mesmos diagnosticados em alguns pacientes com Covid-19, Rocha fez um exame para a detecção da doença no domingo (21), que deu negativo. O segundo teste, realizado nesta terça-feira (23), apresentou o mesmo resultado.

Desde segunda, o prefeito não tem comparecido à prefeitura, segundo funcionários do gabinete. Nesta quarta (24), ele foi transferido de um hospital particular de São Gabriel para Colatina, para realizar novos exames. A equipe médica decidiu mantê-lo hospitalizado no município. Não há previsão de alta e nem confirmação se o vice-prefeito, Renato Colombi (PSL), vai assumir a administração. Por enquanto, o prefeito despacha do hospital.

À reportagem de A Gazeta, o prefeito disse que está sob observação e que a equipe médica ainda não descobriu as causas do mal-estar: "Os exames ainda estão sendo realizados. Tem uns 14 dias que venho com uns problemas diarreicos, por conta de bactéria. Fiz uns exames gastrointestinais e o médico ainda está investigando o que é", disse.

MESMO CONTRÁRIO A QUARENTENA, PREFEITO AMPLIOU RESTRIÇÕES

Após o decreto de quarentena publicado pelo governo estadual , Rocha disse que não iria impedir que os estabelecimentos comerciais funcionassem na cidade. No entanto, após ser notificado pelo Ministério Público Estadual (MPES) , o prefeito recuou e decidiu respeitar as restrições da quarentena de 14 dias. O chefe do Executivo municipal havia publicado um decreto permitindo o funcionamento de todos os setores do comércio considerados não essenciais.