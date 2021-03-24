Grande Vitória registra panelaços durante pronunciamento de Bolsonaro

Moradores da Praia da Costa, em Vila Velha, fizeram panelaço contra Bolsonaro Crédito: Reprodução/Leitor A Gazeta

Em Vitória , o panelaço foi ouvido em bairros como Centro, Jardim Camburi, Santa Lúcia, Mata da Praia, Jardim da Penha, Bento Ferreira e Praia do Canto. Em Vila Velha , houve registros na Praia da Costa e na Praia das Gaivotas. Além de bater as panelas nas janelas e varandas, os manifestantes também gritaram palavras de ordem como "Fora, Bolsonaro!", "Genocida" e "Assassino".

Praia da Costa, Vila Velha:

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Jardim Camburi, Vitória:

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Santa Lúcia, Vitória:

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Centro, Vitória:

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PRONUNCIAMENTO

O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ocorreu em meio à falta de vacinas e ao colapso da rede hospitalar em diversos Estados. Em seu discurso, contudo, Bolsonaro afirmou que o governo federal não tem medido esforços na atuação.

Disse também que 2021 será "o ano da vacinação dos brasileiros" e prometeu que toda a população estará vacinada até o fim do ano.

A postura é bem diferente da adotada por Bolsonaro no último ano. Em março do ano passado, o presidente, também em rede nacional, fez um dos primeiros pronunciamentos na pandemia. Na época, chamou a Covid-19 de gripezinha e minimizou os efeitos do novo coronavírus.