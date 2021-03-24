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Grande Vitória registra panelaços durante pronunciamento de Bolsonaro

Manifestações foram realizadas no dia em que Brasil ultrapassou a marca de 3 mil mortes por Covid em 24h. Presidente, que adotava discurso antivacina, diz que todos vão estar vacinados até o fim do ano

Publicado em 23 de Março de 2021 às 21:43

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

23 mar 2021 às 21:43
Praia da Costa
Moradores da Praia da Costa, em Vila Velha, fizeram panelaço contra Bolsonaro Crédito: Reprodução/Leitor A Gazeta
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi alvo de panelaços na Grande Vitória na noite desta terça-feira (23). As manifestações foram realizadas durante pronunciamento do presidente em rede nacional, no dia em que o Brasil ultrapassou, pela primeira vez, a marca de 3 mil mortos por Covid-19 em 24 horas.
Em Vitória, o panelaço foi ouvido em bairros como Centro, Jardim Camburi, Santa Lúcia, Mata da Praia, Jardim da Penha, Bento Ferreira e Praia do Canto. Em Vila Velha, houve registros na Praia da Costa e na Praia das Gaivotas. Além de bater as panelas nas janelas e varandas, os manifestantes também gritaram palavras de ordem como "Fora, Bolsonaro!", "Genocida" e "Assassino". 

Praia da Costa, Vila Velha:

Jardim Camburi, Vitória:

Santa Lúcia, Vitória:

Centro, Vitória:

PRONUNCIAMENTO

O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ocorreu em meio à falta de vacinas e ao colapso da rede hospitalar em diversos Estados. Em seu discurso, contudo, Bolsonaro afirmou que o governo federal não tem medido esforços na atuação.
Disse também que 2021 será "o ano da vacinação dos brasileiros" e prometeu que toda a população estará vacinada até o fim do ano. 
A postura é bem diferente da adotada por Bolsonaro no último ano. Em março do ano passado, o presidente, também em rede nacional, fez um dos primeiros pronunciamentos na pandemia. Na época, chamou a Covid-19 de gripezinha e minimizou os efeitos do novo coronavírus.

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Desde o início do mês, o presidente tem tentado mudar a retórica em relação à vacina e apagar a imagem de negacionista que construiu ao longo do último ano no enfrentamento à pandemia de Covid-19.
A iniciativa envolve tanto a troca no comando do Ministério da Saúde, como uma campanha nacional de vacinação, que deve ser veiculada ainda neste mês. Nesta terça-feira, o presidente oficializou a nomeação de Marcelo Queiroga para substituir o general Eduardo Pazuello à frente da pasta.

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