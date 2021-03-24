Grande Vitória registra panelaços durante pronunciamento de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi alvo de panelaços na Grande Vitória na noite desta terça-feira (23). As manifestações foram realizadas durante pronunciamento do presidente em rede nacional, no dia em que o Brasil ultrapassou, pela primeira vez, a marca de 3 mil mortos por Covid-19 em 24 horas.
Em Vitória, o panelaço foi ouvido em bairros como Centro, Jardim Camburi, Santa Lúcia, Mata da Praia, Jardim da Penha, Bento Ferreira e Praia do Canto. Em Vila Velha, houve registros na Praia da Costa e na Praia das Gaivotas. Além de bater as panelas nas janelas e varandas, os manifestantes também gritaram palavras de ordem como "Fora, Bolsonaro!", "Genocida" e "Assassino".
Praia da Costa, Vila Velha:
Jardim Camburi, Vitória:
Santa Lúcia, Vitória:
Centro, Vitória:
PRONUNCIAMENTO
O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ocorreu em meio à falta de vacinas e ao colapso da rede hospitalar em diversos Estados. Em seu discurso, contudo, Bolsonaro afirmou que o governo federal não tem medido esforços na atuação.
Disse também que 2021 será "o ano da vacinação dos brasileiros" e prometeu que toda a população estará vacinada até o fim do ano.
A postura é bem diferente da adotada por Bolsonaro no último ano. Em março do ano passado, o presidente, também em rede nacional, fez um dos primeiros pronunciamentos na pandemia. Na época, chamou a Covid-19 de gripezinha e minimizou os efeitos do novo coronavírus.
Desde o início do mês, o presidente tem tentado mudar a retórica em relação à vacina e apagar a imagem de negacionista que construiu ao longo do último ano no enfrentamento à pandemia de Covid-19.
A iniciativa envolve tanto a troca no comando do Ministério da Saúde, como uma campanha nacional de vacinação, que deve ser veiculada ainda neste mês. Nesta terça-feira, o presidente oficializou a nomeação de Marcelo Queiroga para substituir o general Eduardo Pazuello à frente da pasta.