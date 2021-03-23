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Ministério da Saúde

Sob pressão do Centrão, Bolsonaro dá posse a Queiroga em cerimônia fora da agenda

O ato ocorreu no gabinete da presidência da República, sem constar na agenda oficial do Planalto e sem cobertura de imprensa

Publicado em 23 de Março de 2021 às 14:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2021 às 14:04
Novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga
Novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,  quando chegou para uma reunião com o antecessor, Eduardo Pazuello, dias antes da posse Crédito: Reprodução/GloboNews
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu posse, na manhã desta terça-feira (23), ao novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Por causa de pressão do bloco do centrão, a cerimônia ocorreu no gabinete da Presidência da República, sem a presença de convidados e da imprensa e sem constar na agenda oficial.

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A decisão se deveu ao movimento iniciado desde o final de semana por integrantes do centrão de convencer o presidente a indicar outro nome para o posto.

REMANEJAMENTO DE PAZUELLO

A expectativa é de que a nomeação seja publicada em edição extra do Diário Oficial da União, que deve também incluir o remanejamento do general Eduardo Pazuello para chefiar o PPI (Programa de Parcerias e Investimentos).​​
Com a demora de Queiroga em se desvincular de uma clínica da qual era sócio, o bloco partidário chegou a sugerir a ministros palacianos que reconsiderassem as indicações dos deputados federais Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ), o Doutor Luizinho, e Ricardo Barros (PP-PR).
Além disso, segundo assessores palacianos, a posse às pressas também teve como objetivo evitar cobranças das cúpulas do Legislativo e do Judiciário em reunião marcada para quarta-feira (24).
A falta de uma definição em meio à escalada de mortes é uma das reclamações que seria levada ao encontro pelas cúpulas do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).
A decisão de fazer uma posse discreta não foi bem avaliada por integrantes do próprio governo, sobretudo da cúpula militar. A avaliação deles é de que Bolsonaro deveria ter aproveitado a cerimônia para sinalizar uma mudança de postura do governo federal em relação à crise de saúde.
Em entrevista à coluna Painel, publicada nesta terça-feira, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), afirmou que a demora na efetivação da troca é "um erro do governo". "Deveria ter tomado posse na semana passada, espero que isso se resolva amanhã (23)", declarou.
O PPI hoje está sob o guarda-chuva do ministro Paulo Guedes (Economia). A ida de Pazuello deve coincidir com a transferência do programa de privatizações para a Secretaria-Geral, do ministro Onyx Lorenzoni (DEM), ​numa nova derrota para Guedes. Onyx já teve o programa sob sua supervisão quando ele esteve vinculado à Casa Civil.

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