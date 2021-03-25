Presidente do TCES alerta vereadores contra "leis populistas" na pandemia

Presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCES), conselheiro Rodrigo Chamoun Crédito: Reprodução/Youtube

Alguns municípios, no entanto, têm contrariado as normas, seja por meio de decretos assinados por prefeitos ou de leis aprovadas nas Câmaras.

“São leis populistas e inconstitucionais, que a esta altura só servem a uma coisa, confundir a cabeça da população. Mas também tem remédio amargo para isso na legislação, que pode ser utilizada pelos órgãos de controle, e não tenham dúvida, o Tribunal de Contas e o Ministério Público vão utilizar”, frisou Chamoun em uma reunião virtual com presidentes de Câmaras e vereadores.

Chamoun lembrou aos parlamentares o que diz o artigo 196 da Constituição Federal sobre o “direito à saúde”, que prevê que o Estado deve ter políticas para a redução do risco de doença e para o acesso universal e igualitário, que são o objetivo do decreto estadual que impôs a quarentena. Ele alertou para o perigo de leis criadas pelas Câmaras que afrontem as determinações estaduais.

“Surgem duas questões: como garantir a redução do risco de doença se cada município adotar uma regra? Como vai se comportar o policial, o promotor de Justiça? Vai fiscalizar o decreto do governador ou o do prefeito? Ou, pior ainda, leis municipais que destoam”, questionou.

Por fim, o presidente do TCES citou as leis federais que estão em vigor para garantir as medidas de restrição, como a Lei 13.379/2020, a “Lei da Pandemia”, que prevê isolamento social, quarentena, restrição excepcional para locomoção interestadual e intermunicipal, o uso obrigatório de máscaras, entre outros. Há também os crimes contra a saúde pública no Código Penal, entre eles, o de infringir medida sanitária.