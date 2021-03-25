Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Presidente do TCES alerta vereadores contra "leis populistas" na pandemia

Alguns municípios têm contrariado regras do governo do Estado no combate à Covid-19, flexibilizando restrições. Rodrigo Chamoun lembrou que há "remédio amargo" na legislação contra isso

Publicado em 25 de Março de 2021 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2021 às 09:12
Presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCES), conselheiro Rodrigo Chamoun
Presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCES), conselheiro Rodrigo Chamoun Crédito: Reprodução/Youtube
O presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), Rodrigo Chamoun, alertou, nesta quarta-feira (24), presidentes de Câmaras Municipais e vereadores quanto a "leis populistas" que podem "confundir a cabeça da população" em meio à pandemia de Covid-19. O governo do Estado estabeleceu, via decreto, regras para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços e a suspensão das atividades não essenciais durante uma quarentena de 14 dias.
Alguns municípios, no entanto, têm contrariado as normas, seja por meio de decretos assinados por prefeitos ou de leis aprovadas nas Câmaras. 
“São leis populistas e inconstitucionais, que a esta altura só servem a uma coisa, confundir a cabeça da população. Mas também tem remédio amargo para isso na legislação, que pode ser utilizada pelos órgãos de controle, e não tenham dúvida, o Tribunal de Contas e o Ministério Público vão utilizar”, frisou Chamoun em uma reunião virtual com presidentes de Câmaras e vereadores.
Chamoun lembrou aos parlamentares o que diz o artigo 196 da Constituição Federal sobre o “direito à saúde”, que prevê que o Estado deve ter políticas para a redução do risco de doença e para o acesso universal e igualitário, que são o objetivo do decreto estadual que impôs a quarentena. Ele alertou para o perigo de leis criadas pelas Câmaras que afrontem as determinações estaduais.
“Surgem duas questões: como garantir a redução do risco de doença se cada município adotar uma regra? Como vai se comportar o policial, o promotor de Justiça? Vai fiscalizar o decreto do governador ou o do prefeito? Ou, pior ainda, leis municipais que destoam”, questionou.
Por fim, o presidente do TCES citou as leis federais que estão em vigor para garantir as medidas de restrição, como a Lei 13.379/2020, a “Lei da Pandemia”, que prevê isolamento social, quarentena, restrição excepcional para locomoção interestadual e intermunicipal, o uso obrigatório de máscaras, entre outros. Há também os crimes contra a saúde pública no Código Penal, entre eles, o de infringir medida sanitária.
“Precisamos dar exemplo. Não adianta pedir para usar máscara se a gente não usa. As lideranças políticas têm um preço a pagar, que é o preço do exemplo. Os senhores precisam nos ajudar a vigiar quem está infringindo a lei”, cobrou Chamoun.

Veja Também

TCES dá 24 horas para cidades revogarem decretos que afrouxam a quarentena

Influência política e divergências mantêm igrejas abertas na quarentena no ES

Prefeito que desafiou quarentena no ES é internado e faz teste de Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

TCES Coronavírus no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados