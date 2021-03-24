Prefeito que desafiou quarentena no ES é internado e faz teste de Covid

O prefeito de São Gabriel da Palha, no Norte do Espírito Santo, Tiago Rocha (PSL), foi internado no fim da tarde da última segunda-feira (22) no Hospital Santa Rita, uma unidade particular localizada no município. De acordo com a esposa e com a assessoria do chefe do Executivo municipal, ele fez um exame para a detecção de Covid-19, que deu negativo. Falta o resultado de um segundo teste. Rocha desafiou a quarentena determinada pelo governo do Estado para conter o novo coronavírus e afirmou que os estabelecimentos comerciais da cidade funcionariam normalmente, mas recuou após ser notificado pelo Ministério Público Estadual (MPES).
Segundo a assessoria do prefeito, Rocha sentiu-se mal nos últimos dias e precisou ser hospitalizado. Desde segunda-feira (22), o prefeito não tem comparecido à prefeitura. Ainda de acordo com servidores do gabinete do chefe do Executivo, ele teve cólica estomacal, sentiu dor no estômago e sofreu de diarreia.
Rocha realizou o primeiro exame para confirmar ou afastar o diagnóstico de Covid-19 no domingo (21) e o resultado foi negativo. Um segundo exame foi realizado nesta terça-feira (23) e o resultado era esperado para esta quarta (24), mas não saiu. De acordo com a assessoria, o prefeito está tomando soro e permanece em observação.
Não há previsão de alta e nem confirmação se o vice-prefeito, Renato Colombi (PSL), vai assumir a administração. Por enquanto, o prefeito despacha do hospital.
SUSPEITA DE VIROSE
À reportagem de A Gazeta, a primeira-dama do município, Marcela Rocha, afirmou que o marido sentiu o primeiro mal-estar na semana passada: "Na sexta deu um mal-estar nele, no domingo fez o exame de Covid-19, mas deu negativo. Os médicos estão investigando e acham que é uma virose forte. Ele continua em observação no hospital Santa Rita, em São Gabriel. Agora estamos aguardando o resultado dos outros exames. Pediram vários tipos de exame, incluindo IgG e IgM (anticorpos para Covid)", contou.
Havia a expectativa que os exames ficassem prontos ainda nesta quarta, mas, em contato com a reportagem à noite, a primeira-dama estimou que os resultados devem ser divulgados na sexta (26).
DECRETO MUNICIPAL CONTRARIOU QUARENTENA ESTADUAL
Após o decreto de quarentena feito pelo governo estadual, Rocha disse que não iria impedir que os estabelecimentos comerciais funcionassem na cidade.
No entanto, após ser notificado pelo MPES, o prefeito recuou e decidiu respeitar as restrições da quarentena de 14 dias estabelecida pelo Estado. O chefe do Executivo municipal havia publicado um decreto permitindo o funcionamento de todos os setores do comércio considerados não essenciais.
Atualização
24/03/2021 - 7:42
Após a publicação desta reportagem, que apontava que o resultado do segundo exame do prefeito poderia ficar pronto nesta quarta-feira (24), a primeira-dama informou que o prazo estimado agora é sexta (26). O texto foi atualizado.