Prefeito que desafiou quarentena no ES é internado e faz teste de Covid

Tiago Rocha afirmou que não fecharia o comércio, mas recuou após ser notificado pelo Ministério Público Estadual (MPES) Crédito: Reprodução

Segundo a assessoria do prefeito, Rocha sentiu-se mal nos últimos dias e precisou ser hospitalizado. Desde segunda-feira (22), o prefeito não tem comparecido à prefeitura. Ainda de acordo com servidores do gabinete do chefe do Executivo, ele teve cólica estomacal, sentiu dor no estômago e sofreu de diarreia.

Rocha realizou o primeiro exame para confirmar ou afastar o diagnóstico de Covid-19 no domingo (21) e o resultado foi negativo. Um segundo exame foi realizado nesta terça-feira (23) e o resultado era esperado para esta quarta (24), mas não saiu. De acordo com a assessoria, o prefeito está tomando soro e permanece em observação.

Não há previsão de alta e nem confirmação se o vice-prefeito, Renato Colombi (PSL), vai assumir a administração. Por enquanto, o prefeito despacha do hospital.

SUSPEITA DE VIROSE

À reportagem de A Gazeta, a primeira-dama do município, Marcela Rocha, afirmou que o marido sentiu o primeiro mal-estar na semana passada: "Na sexta deu um mal-estar nele, no domingo fez o exame de Covid-19, mas deu negativo. Os médicos estão investigando e acham que é uma virose forte. Ele continua em observação no hospital Santa Rita, em São Gabriel. Agora estamos aguardando o resultado dos outros exames. Pediram vários tipos de exame, incluindo IgG e IgM (anticorpos para Covid)", contou.

Havia a expectativa que os exames ficassem prontos ainda nesta quarta, mas, em contato com a reportagem à noite, a primeira-dama estimou que os resultados devem ser divulgados na sexta (26).

DECRETO MUNICIPAL CONTRARIOU QUARENTENA ESTADUAL

No entanto, após ser notificado pelo MPES, o prefeito recuou e decidiu respeitar as restrições da quarentena de 14 dias estabelecida pelo Estado . O chefe do Executivo municipal havia publicado um decreto permitindo o funcionamento de todos os setores do comércio considerados não essenciais.