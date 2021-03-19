Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Gabriel da Palha

Após notificação do MPES, prefeito recua e diz que vai seguir quarentena

Tiago Rocha (PSL) revogou o decreto municipal que permitia o funcionamento de setores considerados não essenciais na cidade

Publicado em 19 de Março de 2021 às 17:55

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

19 mar 2021 às 17:55
Comércio de São Gabriel da Palha: setores não essenciais têm de ficar fechados até o próximo dia 31 Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha | Divulgação
Depois de ser notificado pelo Ministério Público Estadual (MPES), o prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha (PSL), recuou e decidiu respeitar a quarentena de 14 dias estabelecida pelo governo do Estado. O chefe do Executivo municipal havia publicado um decreto permitindo o funcionamento de todos os setores do comércio considerado não essenciais na cidade.
Após notificação do MPES, prefeito recua e diz que vai seguir quarentena
A decisão foi divulgada na tarde desta sexta-feira (19) nas redes sociais da administração municipal. Em seguida, a prefeitura informou que equipes de fiscalização foram para as ruas do município para orientar os empresários e comerciantes quanto às regras estabelecidas pelo Estado.
Após notificação do MPES, prefeito fez divulgação dizendo que seguiria as regras da quarentena Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha / Divulgação

 ENTENDA O CASO

Após o governador anunciar a quarentena no Espírito Santo, na terça-feira (16), o prefeito disse que não aplicaria as medidas restritivas estabelecidas pelo governo do Estado, em uma transmissão nas redes sociais.
No dia seguinte, Rocha publicou um decreto em que permitia o funcionamento de comércio varejista, restaurantes, barbearias, feiras livres e academias, colocando regras para o funcionamento, como o número de pessoas por estabelecimento e o tipo de atividades autorizadas. Os prefeitos, no entanto, não podem criar regras mais flexíveis do que aquelas estabelecidas pelo governo estadual para enfrentamento da pandemia. 
Prefeito Tiago Rocha (PSL) durante live, após anúncios da quarentena no ES:
Prefeito Tiago Rocha (PSL) durante live, após anúncios da quarentena no ES Crédito: Reprodução/Facebook
Na quinta-feira (18), data estabelecida para início da quarentena no Espírito Santo, a maioria dos estabelecimentos estava funcionando normalmente em São Gabriel da Palha. A situação forçou o MPES a notificar Rocha.
No documento, o promotor Carlos Eduardo Rocha Barbosa destacou que a notificação era para prevenir sobre responsabilidades civis, penais e administrativas. "Notadamente a fim de que, no futuro, não seja alegada ignorância quanto à extensão e o caráter ilegal e antijurídico dos fatos noticiados."
No documento, o promotor ressaltou que, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Brasil enfrenta o maior colapso sanitário e hospitalar da história, e que as unidades de saúde Hospital Maternidade Silvio Avidos e a Santa Casa de Misericórdia, em Colatina, se encontram com 100% de seus leitos de UTI ocupados, conforme atualização do Painel Covid-19 em 17 de março de 2021.

Veja Também

O desabafo de um prefeito do ES: “Já estamos em colapso”

Coronavírus: ES registra 6.888 mortes e passa de 355 mil casos

A Promotoria salientou, então, 16 recomendações ao gestor, entre as quais que o prefeito revogasse imediatamente o decreto publicado na quinta-feira, e tomasse as providências necessárias para que todas as medidas restritivas estabelecidas pelo governo estadual fossem cumpridas no município pelos próximos 14 dias, "em especial a suspensão do funcionamento de quaisquer serviços e atividades não considerados essenciais".
Também notificou para que fossem tomadas providências para coibir carreatas e manifestações, e garantida a fiscalização nos estabelecimentos de funcionamento essencial. O promotor recomendou, ainda, que a prefeitura informe amplamente a população e as associações de lojistas, sindicatos e academias sobre a revogação do decreto, "incluindo por meio das mídias sociais", para orientar a população sobre o uso da máscara e o distanciamento social.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

MPES notifica prefeito que autorizou funcionamento do comércio

Quarentena: os bastidores da reunião de Casagrande com os prefeitos

Representante do MPES: "Prefeito que não cumprir decreto pode responder a ações de improbidade e criminais"

MPES vai notificar prefeitos que agirem contra a quarentena

Prefeito de cidade do ES diz que não vai impedir comércio de funcionar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES São Gabriel da Palha ES Norte Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que explica derrota histórica de Lula no Senado (e qual recado envia ao STF)
Prosperidade vence Brasil de Farroupilha na Copa do Brasil Feminina 2026
Prosperidade elimina Brasil de Farroupilha nos pênaltis e avança na Copa do Brasil Feminina
Primavera-MT x Rio Branco, pela Copa Verde
Rio Branco empata, conta com combinação de resultado e avança na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados