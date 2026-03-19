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Câmara aprova pagamento de 13° salário a prefeito e vice em Cariacica

Câmara aprova pagamento de 13º salário a prefeito e vice em Cariacica

Proposta aprovada pelos vereadores, em sessão na quarta-feira (18), prevê efeitos retroativos a janeiro de 2025 para o pagamento

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de março de 2026 às 17:49

Câmara de Cariacica
Câmara de Cariacica: projeto aprovado tem impacto de R$ 125.162,75 referente a 2025 e 2026 Crédito: Ricardo Medeiros

Câmara de Vereadores de Cariacica aprovou, em regime de urgência, projeto de lei que garante o pagamento de 13º salário ao prefeito Euclério Sampaio (MDB) e à sua vice, Shymenne de Castro (PSB). A matéria foi discutida e votada durante a sessão da quarta-feira (18), sendo aprovada pelo placar de 14 votos a favor e 1 abstenção.

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A proposta prevê efeitos retroativos a janeiro de 2025. Para a concessão do 13º ao prefeito e à vice referentes a 2025 e 2026, é estimado impacto financeiro de R$ 125.162,75. Já para o exercício de 2027, o impacto previsto é de R$ 64.107,75, mesmo valor citado para 2028.

Consulta ao Portal de Transparência da Prefeitura de Cariacica, na tarde desta quinta-feira (19), mostra que o salário do prefeito no município é atualmente fixado em  R$ 27 mil (remuneração bruta). Os vencimentos da vice, por sua vez, estão fixados em R$ 23 mil, considerando o pagamento bruto destinado ao cargo.

Veja abaixo os vereadores que votaram a favor do 13º para prefeito e vice em Cariacica:

  • Cabo Fonseca (Republicanos)
  • Cesinha (PV) 
  • Cleidimar Alemão (Republicanos)
  • Jades Amorim (MDB)
  • Jocemir da Enfermagem (Podemos)
  • Juquinha (Agir)
  • Léo do Iapi (Podemos)
  • Lei (União)
  • Mauro Durval(MDB)
  • Marcelo Zonta (PSB)
  • Paulo Foto (PP)
  • Renato Machado (PSD)
  • Ribeirinho (PSD) 
  • Romildo Alves (PP)

O plenário da Câmara de Cariacica não conta com painel de votação visando ao registro de votos, ausências e presenças durante as sessões na Casa de Leis. Entretanto, registros da sessão da quarta-feira (18) indicam que a vereadora Açucena (PT), crítica à iniciativa, absteve-se de votar no projeto. 

Apesar de estar presente à sessão, tendo inclusive discursado em plenário, não houve registro de voto relacionado ao vereador Sérgio Camilo (União).  Constam como ausentes os vereadores Lelo Couto (sem partido), presidente da Câmara; Dr. Fernando Santório (PP); e Flávio Preto (PSB).

Na justificativa do projeto de autoria da Câmara, os vereadores frisam que a iniciativa busca promover a valorização dos agentes públicos e a conformidade com a jurisprudência, visando ao que classifica como "justiça remuneratória". Após aprovação em plenário, o texto segue para sanção ou veto do próprio prefeito.

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