Câmara aprova pagamento de 13° salário a prefeito e vice em Cariacica

Em regime de urgência

Câmara aprova pagamento de 13º salário a prefeito e vice em Cariacica

Proposta aprovada pelos vereadores, em sessão na quarta-feira (18), prevê efeitos retroativos a janeiro de 2025 para o pagamento

Publicado em 19 de março de 2026 às 17:49

Câmara de Cariacica: projeto aprovado tem impacto de R$ 125.162,75 referente a 2025 e 2026 Crédito: Ricardo Medeiros

A Câmara de Vereadores de Cariacica aprovou, em regime de urgência, projeto de lei que garante o pagamento de 13º salário ao prefeito Euclério Sampaio (MDB) e à sua vice, Shymenne de Castro (PSB). A matéria foi discutida e votada durante a sessão da quarta-feira (18), sendo aprovada pelo placar de 14 votos a favor e 1 abstenção.

A proposta prevê efeitos retroativos a janeiro de 2025. Para a concessão do 13º ao prefeito e à vice referentes a 2025 e 2026, é estimado impacto financeiro de R$ 125.162,75. Já para o exercício de 2027, o impacto previsto é de R$ 64.107,75, mesmo valor citado para 2028.

Consulta ao Portal de Transparência da Prefeitura de Cariacica, na tarde desta quinta-feira (19), mostra que o salário do prefeito no município é atualmente fixado em R$ 27 mil (remuneração bruta). Os vencimentos da vice, por sua vez, estão fixados em R$ 23 mil, considerando o pagamento bruto destinado ao cargo.

Veja abaixo os vereadores que votaram a favor do 13º para prefeito e vice em Cariacica:

Cabo Fonseca (Republicanos)

Cesinha (PV)

Cleidimar Alemão (Republicanos)

Jades Amorim (MDB)

Jocemir da Enfermagem (Podemos)

Juquinha (Agir)

Léo do Iapi (Podemos)

Lei (União)

Mauro Durval(MDB)

Marcelo Zonta (PSB)

Paulo Foto (PP)

Renato Machado (PSD)

Ribeirinho (PSD)

Romildo Alves (PP)

O plenário da Câmara de Cariacica não conta com painel de votação visando ao registro de votos, ausências e presenças durante as sessões na Casa de Leis. Entretanto, registros da sessão da quarta-feira (18) indicam que a vereadora Açucena (PT), crítica à iniciativa, absteve-se de votar no projeto.

Apesar de estar presente à sessão, tendo inclusive discursado em plenário, não houve registro de voto relacionado ao vereador Sérgio Camilo (União). Constam como ausentes os vereadores Lelo Couto (sem partido), presidente da Câmara; Dr. Fernando Santório (PP); e Flávio Preto (PSB).

Na justificativa do projeto de autoria da Câmara, os vereadores frisam que a iniciativa busca promover a valorização dos agentes públicos e a conformidade com a jurisprudência, visando ao que classifica como "justiça remuneratória". Após aprovação em plenário, o texto segue para sanção ou veto do próprio prefeito.

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