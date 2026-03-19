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TJES aprova aumento nos salários e no tíquete dos servidores

TJES aprova aumento nos salários e no tíquete dos servidores

No caso dos vencimentos, a proposta aprovada prevê aumento de 5,22%, composto por 1,17% retroativo a janeiro de 2026 e 4% a partir de 1º de abril

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:59

TJES
Sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Em sessão administrativa realizada na tarde desta quinta-feira (19), o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) aprovou pacote de reajustes nos vencimentos, no vale-limentação e no auxílio-transporte pago aos servidores da Corte. 

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No caso dos vencimentos dos servidores, a proposta aprovada em plenário prevê aumento de 5,22%, composto por 1,17% retroativo a janeiro de 2026 e 4% a partir de 1º de abril de 2026. A medida contempla ativos, inativos e pensionistas do Poder Judiciário capixaba. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado dos últimos 12 meses é de 3,81%. Dessa forma, o reajuste no TJES fica acima da inflação.

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Já para o vale-alimentação e o auxílio-transporte, o percentual de reajuste chega a 5,17%, com efeitos a partir de janeiro de 2026.

Em comunicado sobre os reajustes aos servidores, divulgado pela própria Corte na quarta-feira (18), o TJES informa que, como medida complementar, também destinará R$ 7,4 milhões para ações de valorização da carreira, cuja aplicação será definida em diálogo com a categoria, em consonância com os princípios de gestão participativa.

"A iniciativa reflete o entendimento de que o desempenho institucional do Poder Judiciário está diretamente vinculado à valorização de seus quadros. Ao reconhecer o papel essencial dos servidores, o TJES fortalece a estrutura de atendimento à sociedade e aprimora a qualidade da prestação jurisdicional", informa a Corte em nota.

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