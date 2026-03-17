Remuneração

Presidente do TJES propõe reajuste de 5,22% nos salários de servidores

Janete Vargas vai propor aos demais desembargadores reajuste com ganho real acima da inflação acumulada no período

Publicado em 17 de março de 2026 às 15:33

A presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargadora Janete Vargas Simões, anunciou nesta terça-feira (17) que vai submeter aos demais desembargadores uma proposta de reajuste salarial de 5,22%, acima da inflação acumulada no período.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado dos últimos 12 meses é de 3,81%.

Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O reajuste total será de 5,22%, composto por 1,17% retroativo a janeiro de 2026 e 4% a partir de 1º de abril de 2026. "Trata-se de iniciativa relevante, não apenas por assegurar ganho real acima da inflação, mas também por contemplar, de forma inédita, a retroatividade ao início do exercício", manifestou a desembargadora.

Além da recomposição dos vencimentos, a proposta contempla a atualização dos benefícios de caráter permanente. Auxílios como alimentação, saúde, creche e indenização de transporte serão reajustados em 5,17%, com efeitos a partir de janeiro de 2026.

Como medida complementar, o Tribunal também destinará R$ 7,4 milhões para ações de valorização da carreira, cuja aplicação será definida em diálogo com a categoria, em consonância com os princípios de gestão participativa.

"A iniciativa reflete o entendimento de que o desempenho institucional do Poder Judiciário está diretamente vinculado à valorização de seus quadros. Ao reconhecer o papel essencial dos servidores, o TJES fortalece a estrutura de atendimento à sociedade e aprimora a qualidade da prestação jurisdicional", informou a Corte em nota.

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