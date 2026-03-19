O partido que vai abrigar o filho de Vidigal nas eleições de 2026

Serginho Vidigal, Sérgio Vidigal e Gilson Daniel. Crédito: Divulgação

Uma das incógnitas da eleição para deputado federal no Espírito Santo já tem desfecho. O filho do ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal Serginho Vidigal vai se filiar ao Podemos.



O anúncio foi feito nesta quinta-feira (19) pelo partido. O ato de filiação está marcado para sexta (20). Serginho é pré-candidato a deputado federal.



O pupilo de Vidigal mantinha conversas com partidos da base do governador Renato Casagrande (PSB), o Podemos é um deles.

Além de Serginho, o partido vai filiar o deputado estadual Fabrício Gandini, de saída do PSD.

O Podemos é presidido no Espírito Santo pelo deputado federal Gilson Daniel.

Como a coluna mostrou em fevereiro, encontrar um destino para Serginho não foi tarefa fácil. Várias siglas governistas temiam que o peso da máquina da Prefeitura da Serra pudesse desequilibrar a disputa por cadeiras na Câmara dos Deputados.

O cenário mudou um pouco de lá para cá.

Agora, a Serra vai ter outro concorrente com força em potencial na corrida.

Depois que o deputado federal Amaro Neto saiu do Republicanos e se filiou ao PP, o partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, reorganizou a chapa de candidatos.

O deputado estadual Pablo Muribeca, que disputaria a reeleição, agora é pré-candidato a deputado federal.

Ele tem base eleitoral na mesma cidade que Serginho, concorreu à prefeitura em 2024 e foi superado, no segundo turno, por Weverson Meireles (PDT).

Outro ponto que chama a atenção na filiação de Serginho é que ele sempre integrou o PDT, partido inexoravelmente ligado a Sérgio VIdigal no Espírito Santo.

O herdeiro do ex-prefeito não poderia ser candidato pelo PDT, contudo, já que a sigla não vai conseguir montar uma chapa.

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