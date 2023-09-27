Implante capilar: mais um prefeito deixa o "Partido dos Carecas" no ES

À esquerda, Gutim logo após o implante capilar ; à direita, como ele estava antes de se submeter ao procedimento Crédito: Divulgação

Para o prefeito de Marilândia , Augusto Astori Ferreira (PSB), mais conhecido como Gutim, a altura da sua autoestima é proporcional à quantidade dos seus cabelos. Explica-se: esse é um dos motivos declarados por ele para se submeter a um implante capilar nesta semana, embora tenha apenas 33 anos de idade.

“Os inúmeros problemas, compromissos e questões burocráticas que fazem parte do dia a dia de um gestor público sério fazem com que os cabelos caiam antes do tempo”, constata, curvando-se à realidade desgastante de críticas e cobranças ao administrador público.

Gutim pensou longamente e concluiu que o procedimento estético poderia apagar, ou pelo menos suavizar, a marca visível do passar dos anos. “Eu me acho novo ainda e por isso decidi fazer o implante capilar para não correr o risco de ter uma piora e alterar minha aparência, além de ser um procedimento que ajuda a manter a autoestima em alta.”

Embora tenha recorrido ao implante capilar em um clínica especializada em Linhares , nesta terça-feira (26), o prefeito da cidade do Noroeste do Estado afirma que não se sentia incomodado com a queda precoce dos cabelos.

“Isso não me incomoda e nem incomodaria se não existisse o procedimento. Existem doenças que não têm cura e isso sim incomodaria e incomoda muitas pessoas. No meu caso, apenas optei pelas técnicas seguras proporcionadas pelo avanço da medicina estética”, explica.

Gutim também diz que não houve pressão “externa” para que ele se submetesse ao procedimento - o prefeito é solteiro e não tem filhos.

IMAGEM POLÍTICA

Em relação à sua imagem política, o gestor afirma que recorreu à mudança de visual sem ter em vista a obtenção de dividendos políticos: “Graças a Deus e ao trabalho de nossa equipe essa avaliação [da administração] segue em alta. Careca ou cabeludo, aqui em Marilândia os trabalhos não param”.

O prefeito explica que não se inspirou em ninguém em particular para fazer o implante capilar, embora tenha mencionado que muitos políticos têm feito a mudança estética, inclusive deputados e alguns prefeitos, como Dr. Sidiclei (Pancas), Bolinha (Vila Pavão) e Peter Costa (Mimoso do Sul). “Não pensei em ninguém, mas em apenas no meu bem-estar”, destaca.

"Só estou mesmo aproveitando uma oportunidade para manter o bem-estar e ganhar um pouquinho mais de qualidade de vida, já que não estava careca, mas quis garantir uma nova idade com cabelos na cabeça." Gutim Astori - Prefeito de Marilândia

Quanto ao custo do implante, cuja técnica é chamada de Transplante de Unidade Folicular, o prefeito diz que gira em torno de R$ 5 mil a R$ 20 mil, dependendo do procedimento adotado.

“Porém tenho uma grande amizade com o doutor que realizou o procedimento e a conta não chegou ainda, espero que eu não tome nenhum susto”, brinca o prefeito, que fez o transplante com o médico Marcelo Sette, de Linhares.

Agora, Gutim, que ainda não anunciou se vai se candidatar à reeleição no .ano que vem, espera que seus estimados cabelos cresçam na mesma proporção que sua vontade declarada de concorrer a deputado estadual nas eleições de 2026: “A Assembleia tem que ser renovada”, prega o prefeito