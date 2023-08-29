Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Caos sanitário: cidade do ES interdita 12 estabelecimentos comerciais

Baratas em congelador de alimentos e carne estragada foram algumas das irregularidades encontradas em restaurantes, lanchonetes e açougues

Públicado em 

29 ago 2023 às 14:01
Leonel Ximenes

Carnes estragadas recolhidas de açougues em Barra de São Francisco Crédito: Procon/BSF
Baratas dentro de congelador de lanchonete, bomba de aplicar veneno dentro da cozinha, 475 kg de carne imprópria para consumo em vários estabelecimentos comerciais. Em menos de um mês, a Prefeitura de Barra de São Francisco interditou quatro restaurantes, quatro lanchonetes e quatro açougues. E pelo mesmo motivo: falta de higiene.
“Realmente é uma situação muito precária, nossa população sendo maltratada por pessoas que só visam o lucro e isso é extremamente constrangedor para nós, mas não podemos deixar essa falta de consideração com a população francisquense e com quem visita nossa cidade”, afirma o secretário de Direitos Humanos e coordenador do Procon Municipal, Maurício Vieira dos Santos Marins, em entrevista ao portal TNL.

Veja Também

Poucas&Boas: Sua padaria segue as normas de higiene? Fique de olho no selo

Cliente que encontrou “corpo estranho” em alimento será indenizada no ES

Em menos de 30 dias foram quatro restaurantes e quatro lanchonetes interditadas pela fiscalização municipal. Em uma dessas lanchonetes, interditada na noite desta segunda-feira (28), o cenário era de terror, conforme descreve o secretário.
“Havia baratas dentro do congelador onde são guardados os bifes de lanches, lixeira sem tampa, bomba de bater veneno dentro da cozinha e uma venda de churrasquinho totalmente clandestina”, descreveu Maurício Marins.
Nesta segunda, das seis lanchonetes fiscalizadas pela prefeitura, quatro foram interditadas. O último dos quatro restaurantes interditados fica em pleno centro da cidade de Barra de São Francisco, na movimentada Avenida Jones do Santos Neves.
No local foram encontrados insetos como baratas passeando pela cozinha e carnes e verduras acondicionadas em locais impróprios, entre outras irregularidades.
São Francisco, valei-me!

Veja Também

Polêmica na panela: qual a maior moqueca capixaba do mundo?

Árvore “assassina” de abelhas e de beija-flores é proibida em Vitória

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Alimentação Barra de São Francisco Procon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados