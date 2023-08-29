Caos sanitário: cidade do ES interdita 12 estabelecimentos comerciais

Baratas dentro de congelador de lanchonete, bomba de aplicar veneno dentro da cozinha, 475 kg de carne imprópria para consumo em vários estabelecimentos comerciais. Em menos de um mês, a Prefeitura de Barra de São Francisco
interditou quatro restaurantes, quatro lanchonetes e quatro açougues. E pelo mesmo motivo: falta de higiene.
“Realmente é uma situação muito precária, nossa população sendo maltratada por pessoas que só visam o lucro e isso é extremamente constrangedor para nós, mas não podemos deixar essa falta de consideração com a população francisquense e com quem visita nossa cidade”, afirma o secretário de Direitos Humanos e coordenador do Procon Municipal, Maurício Vieira dos Santos Marins, em entrevista ao portal TNL.
Em menos de 30 dias foram quatro restaurantes e quatro lanchonetes interditadas pela fiscalização municipal. Em uma dessas lanchonetes, interditada na noite desta segunda-feira (28), o cenário era de terror, conforme descreve o secretário.
“Havia baratas dentro do congelador onde são guardados os bifes de lanches, lixeira sem tampa, bomba de bater veneno dentro da cozinha e uma venda de churrasquinho totalmente clandestina”, descreveu Maurício Marins.
Nesta segunda, das seis lanchonetes fiscalizadas pela prefeitura, quatro foram interditadas. O último dos quatro restaurantes interditados fica em pleno centro da cidade de Barra de São Francisco, na movimentada Avenida Jones do Santos Neves.
No local foram encontrados insetos como baratas passeando pela cozinha e carnes e verduras acondicionadas em locais impróprios, entre outras irregularidades.