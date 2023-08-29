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Leonel Ximenes

Polêmica na panela: qual a maior moqueca capixaba do mundo?

Duas cidades do ES disputam o título, mas ambas podem estar com a razão. A coluna explica

Públicado em 

29 ago 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Maior moqueca capixaba do mundo é servida em Conceição da Barra, ES
Maior moqueca capixaba do mundo, feita em um tacho de inox, em Conceição da Barra, em 2022 Crédito: Divulgação
O mar está para peixe em Conceição da Barra e Anchieta, as duas cidades do Espírito Santo que reivindicam a honra de fazer a maior moqueca capixaba do mundo. Parece estranho, mas os dois municípios podem ter razão, dependendo do critério adotado para avaliar o tamanho do prato mais famoso da culinária do ES. A coluna explica essa polêmica.
Tudo começou quando Anchieta anunciou a programação do seu 7º Festival da Moqueca Capixaba, de 7 a 10 de setembro próximo, tendo como principal atração a preparação da “maior e melhor moqueca capixaba do mundo, em panela de barro”. Guarde essa observação, leitor, “em panela de barro”.
No balneário de Castelhanos, a prefeitura anchietense informa que a iguaria será bastante farta: “O chamado ‘Moquecão’ será feito com mais de 400 kg de peixes, tomates, cebolas e temperos e este ano terá como convidado especial o renomado chef Juarez Campos”.

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Se são 400 kg no litoral Sul do Estado, a quantidade, em tese, é inferior à moqueca capixaba feita na festa de São Pedro em Conceição da Barra, em 2019, que pesou o total de 500 kg - 150 kg de peixe e 350 kg de ingredientes (coentro, tomate, alho, urucum).
Roberto Malacarne, idealizador da moqueca de Conceição da Barra, explica que sua cidade detém o título de ter a maior panela de barro do mundo, de 1,42m de diâmetro. O feito foi registrado, segundo ele, no Guinness Book de 2019. “Naquele ano fizemos nessa panela uma moqueca de pescada de 150 kg e mais 350 kg de ingredientes.”

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Em quantidade, entretanto, a maior moqueca do mundo foi elaborada no ano passado, também na Festa de São Pedro da cidade do litoral Norte. Foram 600 kg de cação, de uma só vez, cozidos em um tacho de inox de 3,5 m de diâmetro.
Reparem a diferença: a moqueca de Conceição da Barra, em 2022, foi feita em tacho de inox, e não na panela de barro. Um motivo de ordem técnica determinou a escolha do material para o cozimento da iguaria.

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“Tentamos fazer uma moqueca maior na panela de barro, mas ela não resiste. Encomendamos nas paneleiras de Goiabeiras, mas ela quebra no transporte ou quando é feita a moqueca”, explica Malacarne.
Resumo da ópera: se Anchieta conseguir fazer uma moqueca de 400 kg de peixe em uma panela de barro, poderá reivindicar o título de “maior moqueca capixaba feita em panela de barro”. E Conceição da Barra continuará ostentando a marca de ter feito “a maior moqueca capixaba do mundo”. Ainda que seja em um tacho de inox.
A única dúvida que não existe é: moqueca é capixaba, o resto é peixada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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