Poucas&Boas: Sua padaria segue as normas de higiene? Fique de olho no selo

Padaria com o selo #Padariasegura estampado na frente da lojaCrédito: Sindipães/Divulgação
Padarias espalhadas pelo Estado estão participando de uma campanha que tem como meta aumentar o controle de higiene sobre os alimentos oferecidos ao consumidor, uma forma segura de combate à Covid-19. A campanha #Padariasegura já mobilizou mais de 200 estabelecimentos comerciais, que recebem um selo de certificação para ser exibido em local visível ao público.
O TREINAMENTO
Promovida pelo Sindipães, o programa, em parceria com o Sesi, treina os funcionários das padarias para que eles possam cumprir todos os protocolos de higiene, como uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social. Eles são capacitados, de forma on-line por causa da pandemia, para manipular os alimentos desde a chegada ao estabelecimento até a entrega ao consumidor.
A CASA (CIVIL) É GRANDE
Ex-vice-prefeito de Vila Velha, Jorge Carreta conseguiu um cargo na Casa Civil do Estado. Aliás, se dependesse da Casa Civil do governo Casagrande, não haveria desemprego no Brasil - principalmente entre candidatos derrotados.
DESCONEXÕES
Por falar nisso, um lembrete: Carreta foi vice de Max Filho (PSDB), que é adversário de Arnaldinho Borgo (Podemos), que é aliado de Casagrande (PSB).
NOSSA!
De um cachoeirense pensando em vão: “A Capitã Cloroquina viu um símbolo fálico nas torres do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio. Imagine se a doutora conhecesse o Pico do Itabira, em Cachoeiro…”
HIPERCONECTADO
O vereador Armandinho Fontoura (Podemos), de Vitória, deve ter um smartphone muito bom. O nobre parlamentar de primeiro mandato participa de nada menos que 134 grupos. Por enquanto.
RECUPERAÇÃO PÓS-COVID
O deputado estadual Hércules Silveira (MDB) pediu ao governo do Estado a criação de centros de recuperação para sequelados da Covid-19. O parlamentar propõe a instalação dessas estruturas nas regiões sul, norte/noroeste e na Grande Vitória.
RECUPERAÇÃO PÓS-COVID 2
Por falar em atendimento pós-Covid, o Hospital Santa Rita vai inaugurar no dia 14 de junho o Ambulatório de Acompanhamento de Pacientes Após a Alta Hospitalar e de Síndrome Pós-Covid-19. O novo ambulatório vai atender casos de algum tipo de sintoma residual da doença, como fadiga, falta de ar, dor no peito, dores de cabeça, dores musculares, tontura, perda de paladar e olfato, insônia e depressão.
PRAIA DO CANTO EM LIVRO
O livro com as crônicas sobre a Praia do CantoCrédito: Divulgação
O livro "Praia do Canto: A Vida das Ruas", que será lançado em outubro, reúne 51 cronistas que descrevem seus relatos dos anos 1950, 60 e 70 pelas vias do bairro. Destaque para a crônica de Cariê Lindenberg, que fez uma bela narrativa sobre a Rua Desembargador Sampaio, antiga Rua Colatina, onde morou nos anos dourados do simpático bairro. O livro foi organizado por Mariza Guimarães.
RETRATO DA VIOLÊNCIA
Foi informado ao deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (sem partido), durante audiência pública da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, que seis em cada 10 casos registrados na DPCA da Grande Vitória são de violência sexual.
NA UNHA
E o parlamentar ainda elogiou os policiais que trabalham na "unha" para manter a unidade ativa. "São somente oito policiais à disposição dos delegados para atuar na Grande Vitória inteira".
POLENTA CAPA-PRETA
Até o momento, as chances de os Rios Brancos (Capa-Preta e Polenteiro) de se enfrentarem na Série D do Brasileiro são grandes. Só um desastre tira o time de Cariacica da fase de grupos, onde já está o colega capixaba.
AMIZADE DO BACO
Grupos de amigos tem se reunido para comprar kits de vinhos de sites. No rateio, o preço que se paga por garrafa fica mais econômico do que no varejo físico, por exemplo.
SOLTA O SOM. E O VÍRUS
Os Mandelas vão bem, obrigado, em Vitória. Os cards de divulgação estão cada vez mais bem produzidos e se espalham no Twitter e no Instagram. Aliás, a aglomeração nesses locais também aumenta e muito o risco de os frequentadores ficarem doentes.
ALERTA NO CAFEZAL
Municípios que estão na colheita do café, como São Gabriel da Palha, já estão com média móvel de casos de Covid-19 maior do que há duas semanas. E a "panha" do grão mal começou.
ENCONTRO DE TUCANOS
O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), apontado como postulante à Presidência da República, informou ao ex-prefeito e colega Max Filho que deverá visitar o Espírito Santo em junho. O ex-prefeito de Vila Velha assumiu recentemente a coordenação do Instituto Teotônio Vilela (ITV), centro de formação política do partido.
VÁ NA PAZ
A coluna registra com pesar a morte de Saul Pereira, de 86 anos, um dos líderes do movimento negro do Estado desde a década de 1960.
O PAPA É POP
O querido papa Francisco sugeriu, em tom de brincadeira, que o brasileiro toma muita cachaça, mas a paixão nacional mesmo parece ser a cerveja. Segundo levantamento recente, o Brasil é o terceiro país que mais consome a gelada no mundo, ficando atrás somente da China dos EUA.
RODOSOL, ACENDE A LUZ!
Uma das extremidades da passarela que dá acesso à Barra do Jucu completamente às escurasCrédito: Sandro Fuzatto
A terceira passarela de pedestres em frente à Barra do Jucu, no sentido Vila Velha-Guarapari da Rodovia do Sol, está com as duas extremidades às escuras, o que acaba aumentando a insegurança do local.
QUARTA INTELIGENTE
Promovida pelo escritor e professor Francisco Grijó, a segunda temporada da live Livro Aberto começa no dia 2 de junho, com a participação do contista e poeta Marcos Tavares. Será às 19h30 no Instagram @grijo.francisco.
ALÔ, GOVERNADOR E PREFEITOS DO ES!
Se Bolsonaro provocar aglomerações no Estado, ele será multado?
Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.