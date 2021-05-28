Poucas&Boas: Sua padaria segue as normas de higiene? Fique de olho no selo

Padaria com o selo #Padariasegura estampado na frente da loja Crédito: Sindipães/Divulgação

Padarias espalhadas pelo Estado estão participando de uma campanha que tem como meta aumentar o controle de higiene sobre os alimentos oferecidos ao consumidor, uma forma segura de combate à Covid-19 . A campanha #Padariasegura já mobilizou mais de 200 estabelecimentos comerciais, que recebem um selo de certificação para ser exibido em local visível ao público.

O TREINAMENTO

Promovida pelo Sindipães, o programa, em parceria com o Sesi, treina os funcionários das padarias para que eles possam cumprir todos os protocolos de higiene, como uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social. Eles são capacitados, de forma on-line por causa da pandemia, para manipular os alimentos desde a chegada ao estabelecimento até a entrega ao consumidor.

A CASA (CIVIL) É GRANDE

Ex-vice-prefeito de Vila Velha, Jorge Carreta conseguiu um cargo na Casa Civil do Estado. Aliás, se dependesse da Casa Civil do governo Casagrande, não haveria desemprego no Brasil - principalmente entre candidatos derrotados.

DESCONEXÕES

Por falar nisso, um lembrete: Carreta foi vice de Max Filho (PSDB), que é adversário de Arnaldinho Borgo (Podemos), que é aliado de Casagrande (PSB).

NOSSA!

De um cachoeirense pensando em vão: “A Capitã Cloroquina viu um símbolo fálico nas torres do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio. Imagine se a doutora conhecesse o Pico do Itabira, em Cachoeiro…”

HIPERCONECTADO

O vereador Armandinho Fontoura (Podemos), de Vitória, deve ter um smartphone muito bom. O nobre parlamentar de primeiro mandato participa de nada menos que 134 grupos. Por enquanto.

RECUPERAÇÃO PÓS-COVID

O deputado estadual Hércules Silveira (MDB) pediu ao governo do Estado a criação de centros de recuperação para sequelados da Covid-19. O parlamentar propõe a instalação dessas estruturas nas regiões sul, norte/noroeste e na Grande Vitória.

RECUPERAÇÃO PÓS-COVID 2

Por falar em atendimento pós-Covid, o Hospital Santa Rita vai inaugurar no dia 14 de junho o Ambulatório de Acompanhamento de Pacientes Após a Alta Hospitalar e de Síndrome Pós-Covid-19. O novo ambulatório vai atender casos de algum tipo de sintoma residual da doença, como fadiga, falta de ar, dor no peito, dores de cabeça, dores musculares, tontura, perda de paladar e olfato, insônia e depressão.

PRAIA DO CANTO EM LIVRO

O livro com as crônicas sobre a Praia do Canto Crédito: Divulgação

O livro "Praia do Canto: A Vida das Ruas", que será lançado em outubro, reúne 51 cronistas que descrevem seus relatos dos anos 1950, 60 e 70 pelas vias do bairro. Destaque para a crônica de Cariê Lindenberg, que fez uma bela narrativa sobre a Rua Desembargador Sampaio, antiga Rua Colatina, onde morou nos anos dourados do simpático bairro. O livro foi organizado por Mariza Guimarães.

RETRATO DA VIOLÊNCIA

Foi informado ao deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (sem partido), durante audiência pública da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, que seis em cada 10 casos registrados na DPCA da Grande Vitória são de violência sexual.

NA UNHA

E o parlamentar ainda elogiou os policiais que trabalham na "unha" para manter a unidade ativa. "São somente oito policiais à disposição dos delegados para atuar na Grande Vitória inteira".

POLENTA CAPA-PRETA

Até o momento, as chances de os Rios Brancos (Capa-Preta e Polenteiro) de se enfrentarem na Série D do Brasileiro são grandes. Só um desastre tira o time de Cariacica da fase de grupos, onde já está o colega capixaba.

AMIZADE DO BACO

Grupos de amigos tem se reunido para comprar kits de vinhos de sites. No rateio, o preço que se paga por garrafa fica mais econômico do que no varejo físico, por exemplo.

SOLTA O SOM. E O VÍRUS

Os Mandelas vão bem, obrigado, em Vitória. Os cards de divulgação estão cada vez mais bem produzidos e se espalham no Twitter e no Instagram. Aliás, a aglomeração nesses locais também aumenta e muito o risco de os frequentadores ficarem doentes.

ALERTA NO CAFEZAL

Municípios que estão na colheita do café, como São Gabriel da Palha, já estão com média móvel de casos de Covid-19 maior do que há duas semanas. E a "panha" do grão mal começou.

ENCONTRO DE TUCANOS

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), apontado como postulante à Presidência da República, informou ao ex-prefeito e colega Max Filho que deverá visitar o Espírito Santo em junho. O ex-prefeito de Vila Velha assumiu recentemente a coordenação do Instituto Teotônio Vilela (ITV), centro de formação política do partido.

VÁ NA PAZ

A coluna registra com pesar a morte de Saul Pereira, de 86 anos, um dos líderes do movimento negro do Estado desde a década de 1960.

O PAPA É POP

O querido papa Francisco sugeriu, em tom de brincadeira, que o brasileiro toma muita cachaça, mas a paixão nacional mesmo parece ser a cerveja. Segundo levantamento recente, o Brasil é o terceiro país que mais consome a gelada no mundo, ficando atrás somente da China dos EUA.

RODOSOL, ACENDE A LUZ!

Uma das extremidades da passarela que dá acesso à Barra do Jucu completamente às escuras Crédito: Sandro Fuzatto

A terceira passarela de pedestres em frente à Barra do Jucu, no sentido Vila Velha-Guarapari da Rodovia do Sol, está com as duas extremidades às escuras, o que acaba aumentando a insegurança do local.

QUARTA INTELIGENTE

Promovida pelo escritor e professor Francisco Grijó, a segunda temporada da live Livro Aberto começa no dia 2 de junho, com a participação do contista e poeta Marcos Tavares. Será às 19h30 no Instagram @grijo.francisco.

ALÔ, GOVERNADOR E PREFEITOS DO ES!