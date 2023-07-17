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Leonel Ximenes

Cidade do ES está entre as 15 do país com mais cervejarias registradas

Espírito Santo tem um estabelecimento comercial desse tipo para cada grupo de 59 mil habitantes

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 02:11

Públicado em 

17 jul 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Viana está instalando o primeiro polo de cerveja artesanal do Estado
Mercado cervejeiro está em alta no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Desce mais uma! Os dados são do Anuário da Cerveja 2022, divulgado pelo Ministério da Agricultura: Vila Velha é a 14ª cidade do país que tem mais cervejarias registradas. Em solo canela-verde são 13 estabelecimentos, mesmo número que Petrópolis (RJ), terra com tradição centenária na produção da bebida.
Por sinal, o mercado cervejeiro está em alta no Espírito Santo. De acordo com o Anuário, o Estado é o sétimo no país em quantidade de cervejarias registradas e ainda se destaca na quantidade de estabelecimentos por habitantes.
Ao todo, são 69 cervejarias registradas em solo capixaba. E isso faz com que o Estado seja o terceiro colocado na densidade cervejeira, com um empreendimento do tipo para cada 59.544 habitantes.
O ranking nacional das cidades cervejeiras
O ranking nacional das cidades cervejeiras Crédito: Reprodução
O ES também é o sétimo em número de marcas registradas de cervejas. Segundo o anuário, são 1.928. Um mesmo registro de cerveja pode contemplar mais de uma marca comercial, sempre que se tratar do mesmo produto, com composição e denominação idênticas, sendo apenas comercializado com marcas comerciais diferentes.
Isso significa que apesar de possuírem marcas diferentes, alguns produtos possuem a mesma composição e, consequentemente, a mesma denominação legal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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