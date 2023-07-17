Cidade do ES está entre as 15 do país com mais cervejarias registradas

Desce mais uma! Os dados são do Anuário da Cerveja 2022, divulgado pelo Ministério da Agricultura: Vila Velha
é a 14ª cidade do país que tem mais cervejarias registradas. Em solo canela-verde são 13 estabelecimentos, mesmo número que Petrópolis (RJ), terra com tradição centenária na produção da bebida.
Por sinal, o mercado cervejeiro está em alta no Espírito Santo
. De acordo com o Anuário, o Estado é o sétimo no país em quantidade de cervejarias registradas e ainda se destaca na quantidade de estabelecimentos por habitantes.
Ao todo, são 69 cervejarias registradas em solo capixaba. E isso faz com que o Estado seja o terceiro colocado na densidade cervejeira, com um empreendimento do tipo para cada 59.544 habitantes.
O ES também é o sétimo em número de marcas registradas de cervejas. Segundo o anuário, são 1.928. Um mesmo registro de cerveja pode contemplar mais de uma marca comercial, sempre que se tratar do mesmo produto, com composição e denominação idênticas, sendo apenas comercializado com marcas comerciais diferentes.
Isso significa que apesar de possuírem marcas diferentes, alguns produtos possuem a mesma composição e, consequentemente, a mesma denominação legal.