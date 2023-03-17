País europeu quer exportar vinhos para o Brasil pelo ES

O deputado Marcelo Santos (de óculos à esquerda) visita uma vinícola da Eslováquia Crédito: Guto Netto

Que tal um bom vinho branco eslovaco para acompanhar a nossa moqueca capixaba ? Essa combinação ainda rara pode virar realidade futuramente porque exportadores da bebida do país europeu podem utilizar os portos capixabas para chegar à mesa dos brasileiros.

Quem está cuidando dessa agenda é o presidente da Assembleia Legislativa do ES , Marcelo Santos (Podemos), que está na Eslováquia mantendo contato com empresários daquele país da Europa oriental, conhecido por fabricar vinhos brancos e rosés de qualidade.

Nesta sexta-feira (17), Marcelo visitou produtores locais para conhecer as técnicas e tecnologias utilizadas na produção. “Essa foi uma agenda muito importante porque o Espírito Santo pode se tornar uma porta de entrada para que esses vinhos premiados ao redor do mundo cheguem ao Brasil através dos portos capixabas”, comentou o presidente.

A Eslováquia tem em torno de 400 produtores de vinhos, produzidos em um território de tamanho semelhante ao do Espírito Santo. Seus rótulos, especialmente os brancos e rosés, têm recebido prêmios internacionais nos últimos anos, segundo o parlamentar.

Além da crescente produção vinícola, o presidente da Assembleia conheceu técnicas de transformação de penas de aves em fertilizantes e a purificação de água para reúso e de filtragem de óleos de máquinas para reutilização.

“Essa tecnologia permite reutilizar entre 40% e 70% dos óleos que são despejados na natureza, protegendo o meio ambiente e até barateando os custos operacionais“, acrescentou Marcelo Santos , que adiantou já estar organizando uma comitiva eslovaca para visitar o Espírito Santo.

A importação de vinhos segue em franco crescimento no território capixaba. O Estado é o segundo maior importador da bebida (em número de garrafas) do país e, em 2022, somou 32 milhões de unidades importadas – em valores, a cifra alcançou US$ 80 milhões (R$ 42 milhões).