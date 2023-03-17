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Leonel Ximenes

País europeu quer exportar vinhos para o Brasil pelo ES

Complexo portuário do Estado pode ser a porta de entrada da bebida produzida pelo país da Europa oriental

Publicado em 17 de Março de 2023 às 15:47

Públicado em 

17 mar 2023 às 15:47
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O deputado Marcelo Santos (de óculos à esquerda) visita uma vinícola da Eslováquia
O deputado Marcelo Santos (de óculos à esquerda) visita uma vinícola da Eslováquia Crédito: Guto Netto
Que tal um bom vinho branco eslovaco para acompanhar a nossa moqueca capixaba? Essa combinação ainda rara pode virar realidade futuramente porque exportadores da bebida do país europeu podem utilizar os portos capixabas para chegar à mesa dos brasileiros.
Quem está cuidando dessa agenda é o presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos (Podemos), que está na Eslováquia mantendo contato com empresários daquele país da Europa oriental, conhecido por fabricar vinhos brancos e rosés de qualidade.
Nesta sexta-feira (17), Marcelo visitou produtores locais para conhecer as técnicas e tecnologias utilizadas na produção. “Essa foi uma agenda muito importante porque o Espírito Santo pode se tornar uma porta de entrada para que esses vinhos premiados ao redor do mundo cheguem ao Brasil através dos portos capixabas”, comentou o presidente.

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A Eslováquia tem em torno de 400 produtores de vinhos, produzidos em um território de tamanho semelhante ao do Espírito Santo. Seus rótulos, especialmente os brancos e rosés, têm recebido prêmios internacionais nos últimos anos, segundo o parlamentar.
Além da crescente produção vinícola, o presidente da Assembleia conheceu técnicas de transformação de penas de aves em fertilizantes e a purificação de água para reúso e de filtragem de óleos de máquinas para reutilização.
“Essa tecnologia permite reutilizar entre 40% e 70% dos óleos que são despejados na natureza, protegendo o meio ambiente e até barateando os custos operacionais“, acrescentou Marcelo Santos, que adiantou já estar organizando uma comitiva eslovaca para visitar o Espírito Santo.

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A importação de vinhos segue em franco crescimento no território capixaba. O Estado é o segundo maior importador da bebida (em número de garrafas) do país e, em 2022, somou 32 milhões de unidades importadas – em valores, a cifra alcançou US$ 80 milhões (R$ 42 milhões).
Segundo o Sindiex, o Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo, os principais parceiros comerciais na importação de vinhos para o Espírito Santo são Chile, Argentina, Portugal e Itália.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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