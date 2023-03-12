Unidos pelo “ES”: semelhanças entre a Eslováquia e o Espírito Santo

O que o Espírito Santo
e a Eslováquia têm em comum? O que poderia ser um encontro inusitado entre deputados estaduais, governador do Estado
e o cônsul da Eslováquia no Estado, Gerardo Molina, traz, na verdade, muitas semelhanças e ensinamentos.
O país europeu tem pouco mais de 5 milhões de habitantes, enquanto o Espírito Santo, 4 milhões. A extensão territorial eslovaca é de 49.035 km²; o território capixaba tem 46.095 km².
O pequeno país, que fez parte da antiga Tchecoslováquia, se especializou numa economia baseada em serviços e ainda se fortaleceu no setor de automóveis. O Espírito Santo tem uma vocação, também, em serviços e, ainda que incipiente, apresenta um avanço no setor automobilístico.
O Espírito Santo, por sua vez, pode aprender com a malha logística eslovaca. As rodovias são as principais vias utilizadas para locomoção e o transporte público é organizado, sendo referência para outras nações.
Dos encontros mais inusitados podem surgir oportunidadES!