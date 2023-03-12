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Leonel Ximenes

Unidos pelo “ES”: semelhanças entre a Eslováquia e o Espírito Santo

Governador e o cônsul-honorário do país europeu discutiram parcerias em várias áreas

Publicado em 12 de Março de 2023 às 02:11

Públicado em 

12 mar 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bandeiras do Espírito Santo e da Eslováquia: população e extensão territorial muito semelhantes
Bandeiras do Espírito Santo e da Eslováquia: população e extensão territorial muito semelhantes Crédito: Divulgação
O que o Espírito Santo e a Eslováquia têm em comum? O que poderia ser um encontro inusitado entre deputados estaduais, governador do Estado e o cônsul da Eslováquia no Estado, Gerardo Molina, traz, na verdade, muitas semelhanças e ensinamentos.
O país europeu tem pouco mais de 5 milhões de habitantes, enquanto o Espírito Santo, 4 milhões. A extensão territorial eslovaca é de 49.035 km²; o território capixaba tem 46.095 km².
O pequeno país, que fez parte da antiga Tchecoslováquia, se especializou numa economia baseada em serviços e ainda se fortaleceu no setor de automóveis. O Espírito Santo tem uma vocação, também, em serviços e, ainda que incipiente, apresenta um avanço no setor automobilístico.

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No encontro com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), e do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), na semana passada, Molina enfatizou a necessidade do seu país em adquirir gás com melhor preço.
O presidente da Assembleia, Marcelo Santos, e o governador Casagrande receberam o cônsul-honorário da Eslováquia, Gerardo Molina (à direita)
O presidente da Assembleia, Marcelo Santos, e o governador Casagrande receberam o cônsul-honorário da Eslováquia, Gerardo Molina (à direita) Crédito: Secom
O Espírito Santo, por sua vez, pode aprender com a malha logística eslovaca. As rodovias são as principais vias utilizadas para locomoção e o transporte público é organizado, sendo referência para outras nações.
Dos encontros mais inusitados podem surgir oportunidadES!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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