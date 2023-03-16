Gigante do setor farmacêutico abre Centro de Distribuição no ES

Instalado no Log II, no bairro Caxias do Sul, o CD terá capacidade para 8 mil posições de paletes e em seu interior circularão cerca de 50 linhas de produtos, incluindo marcas como Neosaldina, Buscopan, Benegrip, Engov After, Epocler, Episol, Rinosoro, dentre outras.

A expectativa é a de que o centro seja responsável pela distribuição de 15% a 20% da produção da companhia, com potencial para ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão em faturamento anual.

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, comemora mais uma atração de investimentos para a sua cidade. “Viana é a queridinha das gigantes”, resume. Após receber a Amazon e a Reckitt, duas multinacionais, vamos inaugurar mais um Centro de Distribuição de uma gigante. Isso demonstra nossa capacidade e a nossa condição de gerar um ambiente de negócios sólido para quem quer investir na cidade.”