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Leonel Ximenes

Gigante do setor farmacêutico abre Centro de Distribuição no ES

Pelo armazém logístico circularão cerca de 50 linhas de produtos, incluindo marcas como Neosaldina, Buscopan, Benegrip, Engov After, Epocler, Episol e Rinosoro

Publicado em 16 de Março de 2023 às 11:30

Públicado em 

16 mar 2023 às 11:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Hypera Pharma produz alguns dos medicamentos mais consumidos no Brasil
A Hypera Pharma produz alguns dos medicamentos mais consumidos no Brasil Crédito: Divulgação
A Hypera Pharma, uma das maiores e mais diversificadas empresas farmacêuticas do país, chegou ao Espírito Santo. A líder no mercado de consumo de produtos de saúde vai inaugurar nesta sexta-feira (17), em Viana, um novo Centro de Distribuição (CD).
Instalado no Log II, no bairro Caxias do Sul, o CD terá capacidade para 8 mil posições de paletes e em seu interior circularão cerca de 50 linhas de produtos, incluindo marcas como Neosaldina, Buscopan, Benegrip, Engov After, Epocler, Episol, Rinosoro, dentre outras.
Sediada em São Paulo, a Hypera Pharma, na primeira fase do projeto, fará um investimento inicial de R$ 20 milhões no Centro de Distribuição de Viana, mas o espaço locado já prevê uma área para expansão.

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A expectativa é a de que o centro seja responsável pela distribuição de 15% a 20% da produção da companhia, com potencial para ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão em faturamento anual.
O Grupo Hypera Pharma conta com mais de 10,6 mil funcionários em todo o país e prioriza a contratação de mão de obra local para a operação na cidade capixaba. Por isso, a companhia abriu postos de trabalho para mais de 300 vianenses desde sua chegada.
O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, comemora mais uma atração de investimentos para a sua cidade. “Viana é a queridinha das gigantes”, resume. Após receber a Amazon e a Reckitt, duas multinacionais, vamos inaugurar mais um Centro de Distribuição de uma gigante. Isso demonstra nossa capacidade e a nossa condição de gerar um ambiente de negócios sólido para quem quer investir na cidade.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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