Gigante do setor farmacêutico abre Centro de Distribuição no ES

A Hypera Pharma, uma das maiores e mais diversificadas empresas farmacêuticas do país, chegou ao Espírito Santo. A líder no mercado de consumo de produtos de saúde vai inaugurar nesta sexta-feira (17), em Viana
, um novo Centro de Distribuição (CD).
Instalado no Log II, no bairro Caxias do Sul, o CD terá capacidade para 8 mil posições de paletes e em seu interior circularão cerca de 50 linhas de produtos, incluindo marcas como Neosaldina, Buscopan, Benegrip, Engov After, Epocler, Episol, Rinosoro, dentre outras.
Sediada em São Paulo
, a Hypera Pharma, na primeira fase do projeto, fará um investimento inicial de R$ 20 milhões no Centro de Distribuição de Viana, mas o espaço locado já prevê uma área para expansão.
A expectativa é a de que o centro seja responsável pela distribuição de 15% a 20% da produção da companhia, com potencial para ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão em faturamento anual.
O Grupo Hypera Pharma conta com mais de 10,6 mil funcionários em todo o país e prioriza a contratação de mão de obra local para a operação na cidade capixaba. Por isso, a companhia abriu postos de trabalho
para mais de 300 vianenses desde sua chegada.
O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, comemora mais uma atração de investimentos para a sua cidade. “Viana é a queridinha das gigantes”, resume. Após receber a Amazon e a Reckitt, duas multinacionais, vamos inaugurar mais um Centro de Distribuição de uma gigante. Isso demonstra nossa capacidade e a nossa condição de gerar um ambiente de negócios sólido para quem quer investir na cidade.”