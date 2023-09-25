Ingleses elegem Vitória como 2ª melhor cidade do Brasil à beira-mar

Praticante de canoa havaiana na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Levi Mori

A gente já sabia, os ingleses descobriram agora. Pesquisa da Universidade de Exeter, na Inglaterra, apontou Vitória como a segunda melhor cidade do Brasil para viver à beira-mar e ser feliz. A capital capixaba só perde para Florianópolis , a capital catarinense, localizada também em uma ilha.

Em terceiro lugar aparece Balneário Camboriú, também no litoral catarinense. Em quarto lugar vem Santos (SP) e, em quinto, Niterói (RJ).

“Em terceiro lugar em IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), com 0.845, concentra ilhas, enseadas, mangues, praias e encostas. Tudo isso junto a construções históricas belíssimas”, elogiam os pesquisadores britânicos.

Na realidade, a capital capixaba, pelos critérios mais comuns adotados no Brasil, divide o segundo lugar no IDHM com Balneário Camboriú, que apresenta índice igual ao de Vitória: 0.845.

O estudo da Universidade de Exeter reuniu 26 mil pessoas. Deste total, havia quem morasse até um quilômetro da costa e, por outro lado, quem vivia a mais de 50 quilômetros do litoral.

A pesquisa constatou que, inicialmente, aqueles que moravam mais perto do mar apresentavam menos sintomas vinculados à saúde mental. Nessas cidades do litoral, há mais estímulo à atividade física e redução dos níveis de estresse.