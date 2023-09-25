Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Ingleses elegem Vitória como 2ª melhor cidade do Brasil à beira-mar

Estudo de universidade britânica, feito com 26 mil pessoas, levou em conta o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)

Públicado em 

25 set 2023 às 15:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Etapa Final do Estadual de Canoa Havaiana na Curva da Jurema, em Vitória
Praticante de canoa havaiana na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Levi Mori
A gente já sabia, os ingleses descobriram agora. Pesquisa da Universidade de Exeter, na Inglaterra, apontou Vitória como a segunda melhor cidade do Brasil para viver à beira-mar e ser feliz. A capital capixaba só perde para Florianópolis, a capital catarinense, localizada também em uma ilha.
Em terceiro lugar aparece Balneário Camboriú, também no litoral catarinense. Em quarto lugar vem Santos (SP) e, em quinto, Niterói (RJ).
“Em terceiro lugar em IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), com 0.845, concentra ilhas, enseadas, mangues, praias e encostas. Tudo isso junto a construções históricas belíssimas”, elogiam os pesquisadores britânicos.

Veja Também

Governo do ES vende terreno em área nobre de Vitória: R$ 6,7 milhões

Mais um município pode fazer parte da Grande Vitória

Na realidade, a capital capixaba, pelos critérios mais comuns adotados no Brasil, divide o segundo lugar no IDHM com Balneário Camboriú, que apresenta índice igual ao de Vitória: 0.845.
O estudo da Universidade de Exeter reuniu 26 mil pessoas. Deste total, havia quem morasse até um quilômetro da costa e, por outro lado, quem vivia a mais de 50 quilômetros do litoral.
A pesquisa constatou que, inicialmente, aqueles que moravam mais perto do mar apresentavam menos sintomas vinculados à saúde mental. Nessas cidades do litoral, há mais estímulo à atividade física e redução dos níveis de estresse.
Ou seja, de acordo com os ingleses, viver perto do litoral traz uma vida mais saudável e, consequentemente, com mais qualidade.

Veja Também

Aeroporto de Vitória agora tem banheiro bom pra cachorro

Contra furtos, Aeroporto de Vitória instala trava em carros de luxo

Vitória tem mais um santo popular (e mártir) para comemorar

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

litoral Vitória (ES) Pesquisa Inglaterra Santa Catarina Universidades
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados