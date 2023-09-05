Mais um município pode fazer parte da Grande Vitória

Formada por Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Viana, Guarapari e Fundão, a Região Metropolitana da Grande Vitória
(RMGV) pode ganhar mais um município. A proposta é do deputado Vandinho Leite
(PSDB), que apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa incluindo Santa Leopoldina no conglomerado.
Para o parlamentar, o ingresso de Santa Leopoldina
na Grande Vitória trará vantagens para a região. “Irá proporcionar a busca por soluções conjuntas no sentido de agregar forças e valores que favoreçam o desenvolvimento conjunto dos municípios, explorando e diversificando as potencialidades locais.”
Atualmente Santa Leopoldina integra a microrregião Central Serrana e tem entre os municípios limítrofes Cariacica, Serra e Fundão, que fazem parte da RMGV.
Para realizar a mudança, a proposição do parlamentar, cuja base eleitoral é a Serra, altera o caput do artigo 2º da Lei Complementar (LC) 318/2005, que dispõe sobre os municípios pertencentes à Grande Vitória.
A matéria foi encaminhada para análise e parecer da Comissão de Justiça e Finanças da Assembleia.