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Leonel Ximenes

Mais um município pode fazer parte da Grande Vitória

Se projeto for aprovado, Região Metropolitana passará a ter oito cidades

Públicado em 

05 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Santa Leopoldina
Centro de Santa Leopoldina Crédito: Carlos Alberto Silva
Formada por Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Viana, Guarapari e Fundão, a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) pode ganhar mais um município. A proposta é do deputado Vandinho Leite (PSDB), que apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa incluindo Santa Leopoldina no conglomerado.
Para o parlamentar, o ingresso de Santa Leopoldina na Grande Vitória trará vantagens para a região. “Irá proporcionar a busca por soluções conjuntas no sentido de agregar forças e valores que favoreçam o desenvolvimento conjunto dos municípios, explorando e diversificando as potencialidades locais.”

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Atualmente Santa Leopoldina integra a microrregião Central Serrana e tem entre os municípios limítrofes Cariacica, Serra e Fundão, que fazem parte da RMGV.
Para realizar a mudança, a proposição do parlamentar, cuja base eleitoral é a Serra, altera o caput do artigo 2º da Lei Complementar (LC) 318/2005, que dispõe sobre os municípios pertencentes à Grande Vitória.
A matéria foi encaminhada para análise e parecer da Comissão de Justiça e Finanças da Assembleia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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