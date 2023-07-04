Menor município do ES tem população maior do que 1.346 cidades do Brasil

Com 5.083 habitantes, Divino de São Lourenço
é o município que tem a menor população do Espírito Santo, segundo o Censo 2022 divulgado recentemente pelo IBGE
. Mesmo com esse contingente populacional modesto, a pequena e pacata cidade do Caparaó tem população superior à de 1.346 municípios do país.
Entre os 5.568 municípios do Brasil, Divino de São Lourenço é o 4.222º mais populoso. Em relação à ocupação, são 29,21 habitantes por quilômetro quadrado e 2,67 moradores por residência.
Mesmo com população diminuta, a cidade capixaba registrou crescimento populacional de 12,56% entre 2010 e 2022, o intervalo entre os dois últimos censos demográficos do IBGE.
Esse crescimento, por sinal, é bem superior à média nacional, que é de 6,45% em relação ao levantamento de 2010.
Por falar em cidades pequenas, o Brasil tem apenas três municípios com menos de mil habitantes. A menor cidade do país é Serra da Saudade, em Minas Gerais
, com 833 habitantes. A segunda é Borá, em São Paulo, com 907 moradores. Em terceiro está Anhanguera, em Goiás, com 924 habitantes.