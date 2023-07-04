Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Menor município do ES tem população maior do que 1.346 cidades do Brasil

Censo 2022: apesar de pequena,  cidade capixaba teve crescimento populacional superior à média nacional

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 02:11

Públicado em 

04 jul 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Divino de São Lourenço fica na região do Caparaó
Divino de São Lourenço fica na região do Caparaó Crédito: Divulgação
Com 5.083 habitantes, Divino de São Lourenço é o município que tem a menor população do Espírito Santo, segundo o Censo 2022 divulgado recentemente pelo IBGE. Mesmo com esse contingente populacional modesto, a pequena e pacata cidade do Caparaó tem população superior à de 1.346 municípios do país.
Entre os 5.568 municípios do Brasil, Divino de São Lourenço é o 4.222º mais populoso. Em relação à ocupação, são 29,21 habitantes por quilômetro quadrado e 2,67 moradores por residência.
Mesmo com população diminuta, a cidade capixaba registrou crescimento populacional de 12,56% entre 2010 e 2022, o intervalo entre os dois últimos censos demográficos do IBGE.
Esse crescimento, por sinal, é bem superior à média nacional, que é de 6,45% em relação ao levantamento de 2010.
Por falar em cidades pequenas, o Brasil tem apenas três municípios com menos de mil habitantes. A menor cidade do país é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 833 habitantes. A segunda é Borá, em São Paulo, com 907 moradores. Em terceiro está Anhanguera, em Goiás, com 924 habitantes.

Veja Também

Censo 2022: Vitória ganhou quase mesmo número de moradores que Ibatiba

Censo 2022: Serra é a 12ª cidade que mais cresceu no país; entenda motivos

Censo 2022: Brasil tem 203 milhões de habitantes

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Política espírito santo Ibge Divino de São Lourenço Censo 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados