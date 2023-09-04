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Leonel Ximenes

18 cidades sem homicídios em 2023: conheça os territórios de paz no ES

Pequena cidade do Norte do Estado não registra assassinatos há seis anos

Públicado em 

04 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Igreja Nossa Senhora da Conceição em Viana Sede
Igreja Nossa Senhora da Conceição em Viana, cidade da Grande Vitória que está há mais de dois meses sem registro de homicídios Crédito: Vitor Jubini
O mês de agosto chegou ao fim com 60 municípios no Espírito Santo registrando homicídios e os demais 18 sendo territórios de paz, pelo menos nos crimes letais, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Até o momento, não registraram assassinatos: Afonso Cláudio, Águia Branca, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibiraçu, Iconha, João Neiva, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Ponto Belo e São José do Calçado.
E uma dessas cidades tem um motivo a mais para festejar: a pequena e discreta Ponto Belo, de apenas 8 mil habitantes, é o município há mais tempo sem ocorrências letais.
A última vez que houve um assassinato na cidade do extremo Norte do Estado foi em 25 de março de 2017, e a vítima foi uma pessoa do sexo feminino.

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Na região da Grande Vitória, Viana já não registra mortes violentas há mais de dois meses.
No ano passado, 13 municípios não tiveram registro de homicídios: Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Ibitirama, Itarana, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, São José do Calçado, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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