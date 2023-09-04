18 cidades sem homicídios em 2023: conheça os territórios de paz no ES

Até o momento, não registraram assassinatos: Afonso Cláudio, Águia Branca, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibiraçu, Iconha, João Neiva, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Ponto Belo e São José do Calçado.
E uma dessas cidades tem um motivo a mais para festejar: a pequena e discreta Ponto Belo
, de apenas 8 mil habitantes, é o município há mais tempo sem ocorrências letais.
A última vez que houve um assassinato na cidade do extremo Norte do Estado
foi em 25 de março de 2017, e a vítima foi uma pessoa do sexo feminino.
Na região da Grande Vitória, Viana
já não registra mortes violentas há mais de dois meses.
No ano passado, 13 municípios não tiveram registro de homicídios: Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Ibitirama, Itarana, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, São José do Calçado, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.