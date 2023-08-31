ES fecha agosto com menor número de homicídios desde 1996

Policiais civis e militares se preparam para desencadear operação contra criminosos no ES Crédito: Sesp/Divulgação

O Espírito Santo está prestes a fechar o mês de agosto com o menor número de homicídios registrados, no período de oito meses, desde 1996, quando foi iniciada a série histórica. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , os anos em que este mês havia registrado menos mortes tinham sido em 2019 e 2020, com 73 assassinatos.

Com as 59 mortes contabilizadas em 31 dias (até as 18h desta quinta não havia sido registrado homicídio no ES), até aqui, o Estado soma 632 assassinatos de janeiro a agosto, contra 655 em 2022, no mesmo intervalo de tempo. São 33 crimes a menos e 3,5% de redução nesse tipo de crime.

O índice ainda é menor que 2019, que é o melhor resultado em 27 anos, ano em que ocorreram menos de mil homicídios.

Esse foi o melhor agosto da série histórica de 27 anos. Os anos em que este mês havia registrado menos mortes tinham sido em 2019 e 2020, com 73 assassinatos, cada.

"Estamos buscando intensificar operações, fazer um trabalho integrado, de inteligência, em todo o Espírito Santo, com foco nessas organizações criminosas, que são o motivo maior dessas mortes" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário estadual da Segurança Pública

A região que contribuiu mais para a queda dos assassinatos é a Metropolitana , que apresenta 51 homicídios a menos que o ano passado e expressivos 14,5% de redução.

Cariacica e Vila Velha registram três meses consecutivos com números na casa de um dígito nos homicídios, durante um mês.

Globalmente, Vila Velha lidera o ranking de assassinatos do Espírito Santo, com 84 casos. Contudo, no ano passado, no mesmo período, 109 pessoas já haviam sido mortas na cidade e a redução é de 23% até o momento.

Vitória, a Capital, apresenta aumento de um caso, com 51 homicídios contra 50 no ano passado. Viana já não registra mortes violentas há mais de dois meses.