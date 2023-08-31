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Leonel Ximenes

ES fecha agosto com menor número de homicídios desde 1996

Nos oito primeiros meses deste ano, houve redução de 3,5 % no número de assassinatos em relação ao mesmo período de 2022

Públicado em 

31 ago 2023 às 18:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Policiais civis e militares se preparam para desencadear operação contra criminosos no ES
Policiais civis e militares se preparam para desencadear operação contra criminosos no ES Crédito: Sesp/Divulgação
O Espírito Santo está prestes a fechar o mês de agosto com o menor número de homicídios registrados, no período de oito meses, desde 1996, quando foi iniciada a série histórica. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), os anos em que este mês havia registrado menos mortes tinham sido em 2019 e 2020, com 73 assassinatos.
Com as 59 mortes contabilizadas em 31 dias (até as 18h desta quinta não havia sido registrado homicídio no ES), até aqui, o Estado soma 632 assassinatos de janeiro a agosto, contra 655 em 2022, no mesmo intervalo de tempo. São 33 crimes a menos e 3,5% de redução nesse tipo de crime.

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O índice ainda é menor que 2019, que é o melhor resultado em 27 anos, ano em que ocorreram menos de mil homicídios.
Esse foi o melhor agosto da série histórica de 27 anos. Os anos em que este mês havia registrado menos mortes tinham sido em 2019 e 2020, com 73 assassinatos, cada.
"Estamos buscando intensificar operações, fazer um trabalho integrado, de inteligência, em todo o Espírito Santo, com foco nessas organizações criminosas, que são o motivo maior dessas mortes"
Coronel Alexandre Ramalho - Secretário estadual da Segurança Pública
A região que contribuiu mais para a queda dos assassinatos é a Metropolitana, que apresenta 51 homicídios a menos que o ano passado e expressivos 14,5% de redução.
Cariacica e Vila Velha registram três meses consecutivos com números na casa de um dígito nos homicídios, durante um mês.
Globalmente, Vila Velha lidera o ranking de assassinatos do Espírito Santo, com 84 casos. Contudo, no ano passado, no mesmo período, 109 pessoas já haviam sido mortas na cidade e a redução é de 23% até o momento.

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Vitória, a Capital, apresenta aumento de um caso, com 51 homicídios contra 50 no ano passado. Viana já não registra mortes violentas há mais de dois meses.
"Cabe destacar que começamos o ano com números ruins, mas com todos os esforços, sempre agradecendo ao nosso Ministério Público e Poder Judiciário pelo apoio, os mandados foram sendo expedidos, cumpridos e homicidas contumazes, além de líderes de facções, sendo colocados atrás das grades”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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