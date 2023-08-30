Manifestantes vão lavar escadaria do Palácio Anchieta no 7 de Setembro

Palácio Anchieta, sede do governo do ES Crédito: Hélio Filho / Secom

A lavagem das escadarias do Palácio Anchieta deve ser o ato público mais impactante do 29º Grito dos Excluídos e Excluídas, promovido tradicionalmente pela Igreja Católica e outras entidades em todo 7 de setembro, feriado de Independência do Brasil.

Segundo a organização, o evento será marcado por manifestações em todo o país contra a fome, a desigualdade e a violência policial. Neste ano o tema é “Vida em Primeiro Lugar” e o lema é uma pergunta: “Você tem Fome e Sede de Quê?”.

O padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, entidade que atua na organização do Grito, enfatizou a importância do ato neste momento.

“Nosso objetivo através do Grito é relembrar o compromisso cristão contra todos os tipos de violência, inclusive a praticada pelo Estado. Nesta semana tivemos mais uma mostra dela, numa ação policial que baleou um inocente numa via pública cheia de pessoas em Vitória. Quando isso ocorre em periferias pouco se fala”, protesta.

Os participantes do 29º Grito dos Excluídos e Excluídas farão uma caminhada do Portal do Príncipe, próximo à Segunda Ponte, e seguirão até o Palácio Anchieta, no Centro de Vitória . Ao chegarem à sede do governo estadual, eles farão uma lavagem das escadarias, “num simbolismo de protesto contra as mortes de jovens em periferias do Estado e apelo por atenção às carências por saúde, educação, moradia e alimento para os desassistidos".

Um momento de liturgia religiosa será conduzido pelo padre Kelder, pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, localizado no Território do Bem, em Vitória. A região tem sido alvo frequente de ações policiais. Fotos de vítimas da violência nos bairros da região serão exibidas em homenagem aos que perderam a vida ali nos últimos meses.

“O Grito é um grande momento para os cristãos católicos e não católicos exercitarem a fé em ação. Ele faz parte de um chamamento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para a nossa atitude prática de busca por um Brasil mais igual”, explica Giovanni Livio, coordenador do Fórum Igrejas e Sociedade em Ação.