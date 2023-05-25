Leonel Ximenes

“Foi uma fala descabida”, afirma coronel Ramalho sobre padre Kelder

Secretário estadual da Segurança Pública rebate crítica do sacerdote, sobre o racismo, feita durante homilia em igreja evangélica de Vitória

Públicado em 

25 mai 2023 às 10:27
Padre Kelder e secretário Alexandre Ramalho: rota de colisão
Padre Kelder e secretário Alexandre Ramalho: rota de colisão Crédito: Divulgação
O secretário estadual da Segurança Pública não curtiu. O coronel Alexandre Ramalho contestou as críticas feitas a ele pelo padre Kelder Brandão, durante uma homilia em uma igreja evangélica de Vitória, na noite desta quarta-feira (24), e divulgada nesta madrugada (25) pela coluna.
Durante o culto ecumênico, o vigário episcopal para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória criticou o racismo, o senador Magno Malta (PL-ES) e o secretário de Segurança por um episódio que teve grande repercussão nas redes sociais e na imprensa de todo o país.

No vídeo postado por Ramalho em suas redes sociais, ele criticava o modo de vida de um jovem negro, que foi preso acusado de tráfico de drogas em Linhares.
“Aqui no Espírito Santo presenciamos, às vésperas da data da abolição da escravidão do Brasil, o secretário de Segurança Pública do Estado, diante das câmeras, expondo e ofendendo um adolescente negro, já inerte e sob sua custódia, dirigindo-lhe vaticínios e palavras ofensivas e humilhantes, evidenciando o racismo estrutural nas instituições públicas capixabas”, afirmou o sacerdote na homilia.

“FALA DESCABIDA E LAMENTÁVEL”

Coronel Ramalho, entretanto, rebate as críticas de padre Kelder. “Foi uma fala descabida do padre, lamentável. Não tive intenção de ofender o jovem. Foi apenas um aconselhamento que dei a ele, algo que faço em toda a minha trajetória de policial, há 34 anos”, alega o secretário da Segurança.
Ex-comandante-geral da Polícia Militar, Ramalho faz questão de enfatizar que reconhece o trabalho das igrejas, católica e evangélicas, em áreas de vulnerabilidade social e diz que já até subiu com o padre Kelder, no morro da Piedade, em Vitória, para participar de um momento de oração contra a violência. 
“Reconheço e agradeço o trabalho das igrejas, mas me entristece o padre comparando minha atitude com racismo. Apenas enfatizei ao jovem sobre a realidade que o cerca e os perigos que ele corre no mundo do crime. Jovens de 14 a 29 anos representam 52% das vítimas de homicídio no Espírito Santo. Minha fala não foi agressiva, foi um aconselhamento, e fiz com a mãe do jovem ao lado”, diz Ramalho.

Correção

25/05/2023 - 12:44
Na primeira versão desta matéria foi informado que o jovem preso por tráfico de drogas em Linhares, e abordado pelo coronel Alexandre Ramalho, estava no cofre de uma viatura da PM. Na realidade, ele estava fora do veículo na ocasião.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Linhares Racismo Segurança Pública Sesp Igreja Católica Coronel Alexandre Ramalho Arquidiocese de Vitória
