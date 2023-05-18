Evair de Melo chama Haddad de “limitado”. O ministro respondeu

Evair de Melo e Fernando Haddad se enfrentaram durante audiência pública sobre o novo arcabouço fiscal Crédito: Divulgação

O parlamentar capixaba, bolsonarista de carteirinha, disse que o ministro não havia respondido suas perguntas, mas que entendia as “limitações” dele, afirmando que Haddad não era economista. O petista rebateu, atacando o ex-presidente da República.

“Deputado Evair, com todo respeito, eu acho que o seu conceito de limitação é bem diferente do meu, completamente. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que talvez ele [ Bolsonaro ] seja a pessoa mais limitada que eu já vi em toda a minha vida”.

Após a troca de farpas, houve tumulto entre os parlamentares na audiência pública. Deputados da oposição, em defesa de Bolsonaro, interromperam a fala do ministro. A sessão ficou marcada pela troca de ofensas entre governistas e oposicionistas. Eles mandaram mutuamente calarem a boca e chegaram a dizer que o debate não ia ser vencido no grito.

Em relação à formação de cada um dos dois oponentes, a coluna recorreu à biografia de ambos, haja vista que houve acusação de “limitação” no debate.

No site da Câmara dos Deputados consta que o capixaba Evair de Melo está em seu terceiro mandato de deputado federal. Ele é técnico agrícola e é formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Projetos, pela FGV. Foi secretário de Agricultura de Venda Nova e diretor-presidente do Incaper.

O ministro da Fazenda Fernando Haddad, por sua vez, foi ministro da Educação por sete anos e prefeito de São Paulo. É professor universitário, bacharel em Direito, cientista político, mestre em Economia e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP).