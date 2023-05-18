Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Evair de Melo chama Haddad de “limitado”. O ministro respondeu

Veja o vídeo: deputado federal capixaba e ministro da Fazenda trocaram farpas durante audiência pública na Câmara

Públicado em 

18 mai 2023 às 12:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Evair de Melo e Fernando Haddad se enfrentaram durante audiência pública sobre o novo arcabouço fiscal
Evair de Melo e Fernando Haddad se enfrentaram durante audiência pública sobre o novo arcabouço fiscal Crédito: Divulgação
Sobrou para Jair Bolsonaro (PL). O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), trocaram farpas durante audiência realizada na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (17).
O parlamentar capixaba, bolsonarista de carteirinha, disse que o ministro não havia respondido suas perguntas, mas que entendia as “limitações” dele, afirmando que Haddad não era economista. O petista rebateu, atacando o ex-presidente da República.
“Deputado Evair, com todo respeito, eu acho que o seu conceito de limitação é bem diferente do meu, completamente. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que talvez ele [Bolsonaro] seja a pessoa mais limitada que eu já vi em toda a minha vida”.

Veja Também

Climão no Aeroporto de Linhares: teve bate-boca e até dedo na cara

Chuva provoca bate-boca entre Arnaldinho Borgo e Euclério Sampaio

Após a troca de farpas, houve tumulto entre os parlamentares na audiência pública. Deputados da oposição, em defesa de Bolsonaro, interromperam a fala do ministro. A sessão ficou marcada pela troca de ofensas entre governistas e oposicionistas. Eles mandaram mutuamente calarem a boca e chegaram a dizer que o debate não ia ser vencido no grito.
Em relação à formação de cada um dos dois oponentes, a coluna recorreu à biografia de ambos, haja vista que houve acusação de “limitação” no debate.
No site da Câmara dos Deputados consta que o capixaba Evair de Melo está em seu terceiro mandato de deputado federal. Ele é técnico agrícola e é formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Projetos, pela FGV. Foi secretário de Agricultura de Venda Nova e diretor-presidente do Incaper.
O ministro da Fazenda Fernando Haddad, por sua vez, foi ministro da Educação por sete anos e prefeito de São Paulo. É professor universitário, bacharel em Direito, cientista político, mestre em Economia e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP).
A coluna torce para que pelo menos a convivência pacífica e o respeito mútuo entre os parlamentares não tenham limites.

Veja Também

Deputado que recusou bafômetro tira licença médica no ES

Na lua de mel nas Maldivas, deputado que casou no ES grita por Bolsonaro

Deputado promete lei contra “curso para ser menos macho” no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Fernando Haddad Incaper Venda Nova do Imigrante Evair de Melo São Paulo (SP) Ministério da Fazenda Universidade de são Paulo (usp)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A chocante imagem de 250 cães resgatados em sala de casa: 'Eles agora estão muito bem'
Imagem de destaque
Por que os EUA planejam registrar homens automaticamente para alistamento militar obrigatório
Imagem de destaque
Festival de hambúrgueres reúne 160 lanchonetes do ES; veja participantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados