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Coluna Abdo Filho

Meridional x Unimed Vitória: mais um capítulo, agora no Tribunal de Justiça

Imbróglio judicial começou em 2024, quando a cooperativa médica anunciou o desecredenciamento de determinados serviços de determinados

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 14:08

Públicado em 

13 mai 2026 às 14:08
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fachada do Hospital Meridional, em Cariacica
Rede Meridional conta com sete hospitais no Espírito Santo Grupo Meridional/Divulgação

A briga entre Unimed Vitória e Rede Meridional, a maior rede de hospitais do Espírito Santo, sobre o descredenciamento de determinados serviços ganhou mais um relevante capítulo. A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo decidiu que a Unimed não pode fazer as alterações anunciadas, em maio de 2024, pela cooperativa médica. Votaram desta forma os desembargadores Robson Albanez e Arthur Neiva. A desembargadora Eliana Munhós Ferreira, relatora do caso, divergiu dos dois. Os serviços em questão são: maternidade, oncologia e hemodinâmica.


Em resumo, os advogados da Kora Saúde, dona do Meridional, argumentam que a decisão da Unimed se deu no meio do contrato e que, desta forma, seria provocado um desequilíbrio econômico-financeiro. Segundo eles, foi feito um investimento de pouco mais de R$ 160 milhões para conseguir dar conta dos serviços que a cooperativa pretendia descredenciar. O Meridional sustenta que qualquer alteração deve respeitar tanto as regras contratuais — que não preveem a retirada parcial de serviços, apenas a rescisão integral — quanto a Lei dos Planos de Saúde, que exige a substituição por prestadores equivalentes.

A Unimed Vitória, por sua vez, alega que a decisão visa aumentar a eficiência operacional e da entrega dos serviços (tudo seria feito dentro de unidades próprias da cooperativa), e que a decisão está dentro das normas da ANS (Agência Nacional de Saúde).

O caso ainda não está definitivamente julgado. Ainda cabem embargos no próprio Tribunal de Justiça e até uma ida a Brasília, provavelmente ao Superior Tribunal de Justiça. Tudo começou quando, ainda em 2024, o Meridional foi à Justiça, na 4ª Vara Cível de Vitória, questionar a situação e obteve decisão favorável.

A Unimed Vitória tem mais de 420 mil beneficiários na sua carteira. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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