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Leonel Ximenes

“Se Bolsonaro colocar as mãos em mim, serei candidato a prefeito de Vila Velha”

Vereador diz que espera o apoio do ex-presidente para enfrentar Arnaldinho Borgo no ano que vem

Públicado em 

24 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Devacir Rabello durante uma manifestação bolsonarista na Terceira Ponte
Devacir Rabello durante uma manifestação bolsonarista na Terceira Ponte Crédito: Reprodução do Facebook
A modéstia não é exatamente o sentimento que caracteriza o vereador Devacir Rabello (PL), que se diz pré-candidato a prefeito de Vila Velha em 2024. “Hoje eu sou o maior nome da direita de Vila Velha. Isso é fato!”, se autoproclama. “Se o PL indicar meu nome, eu vou pra cima! E acredite: venço as eleições.”
Candidato a deputado federal derrotado na eleição do ano passado, Rabello recebeu 22.359 votos (cerca de 17 mil em Vila Velha), patrimônio eleitoral que, para ele, é suficiente para credenciá-lo a voos mais altos rumo à sucessão do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), candidatíssimo à reeleição.
O único obstáculo que o vereador em primeiro mandato vislumbra é a eventual falta de apoio de Jair Bolsonaro (PL), seu ídolo na política. Mas ele não perde a esperança: “Serei candidato, é claro, se Bolsonaro colocar as mãos em mim”, pondera.

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A coluna quis saber do vereador o que significa exatamente o ex-presidente “colocar as mãos” nele: “Me apoiar. Tipo, levantar a minha mão, fazer o apontamento do meu nome. Em resumo, me escolher juntamente com a bancada estadual do partido”.
Pensa que acabou? A autorreferência de Devassa Rabello parece não ter fim. Deixemos ele mesmo falar. “Internamente, meu nome está muito forte dentro do nosso nicho político. Em 2022, aqui em Vila Velha, eu obtive mais votos que Neucimar, Max Filho, Cel. Ramalho, Favatto, Amaro, Cel. Wagner, Lauriete, Majeski, etc”…
O parlamentar bolsonarista refere-se a candidatos a deputado federal que têm Vila Velha como base eleitoral, ou alguma influência na cidade, e que foram derrotados nas eleições de 2022.
“Política é matemática. Fui o segundo mais votado da cidade [para deputado federal]. Ficando atrás do Dr. Victor Linhalis, que foi o candidato do prefeito”, diz o vereador, na certeza de que essa segunda colocação o fortalece para a eleição municipal do ano que vem.

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E por falar no prefeito canela-verde, como está a relação de Rabello com a atual administração municipal? “A gestão do prefeito Arnaldinho até o momento apresenta um bom resultado. Nada estratosférico”, minimiza. “Inclusive, naquilo que é benéfico para Vila Velha, eu procuro apoiar. Porém, havendo qualquer tipo de ação por parte do executivo que não condiz com os meus posicionamentos éticos e morais, eu estou fora.”
E faz um alerta ao atual prefeito, aliado do governador Casagrande, adversário do PL de Carlos Manato na eleição para o governo do Estado no ano passado. “Faço oposição sem pensar duas vezes. Meus posicionamentos ideológicos são inegociáveis. Hoje, o maior nome de oposição a Arnaldinho seria - sem dúvidas - Devacir Rabello do PL.”
Agora só falta o vereador combinar com o eleitor.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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