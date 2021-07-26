Em Vila Velha, um vereador posa de super-herói, outro de violento

Leo Pindoba e Devacir Rabello, os dois vereadores "atores" Crédito: Reprodução de vídeo

Seria uma espécie de "Liga da Justiça" de Vila Velha ? Dois vídeos que circulam pelas redes sociais e em grupos de WhatsApp, protagonizados por dois vereadores evangélicos, têm causado certa estranheza pelo conteúdo exibido.

Em um deles, Leo Pindoba (PTC) usa uma linguagem violenta para, supostamente, desafiar adversários. Em outro, Devacir Rabello (DC), fantasiado do super-herói popular Wolverine, faz uma performance esquisita num bairro da cidade.

O vídeo de Pindoba, pela mensagem agressiva, chega a sugerir que o vereador estivesse mandando um recado para uma suposta facção criminosa. Com uma proteção para a luva na mão direita e em tom desafiador, ele diz: “Vem! Bom-dia, galera do Favela. Vem, vem, favelouco, vem! que eu vou dar aula hoje de como se troca tiro com torcida organizada e se troca porrada!”

Parece que o desempenho do nobre parlamentar não agradou muito. Nesta manhã de segunda (26), ele publicou outro vídeo, nos stories, para tentar justificar o que teria dito. Pindoba afirma que fez o vídeo para o grupo do time que ele joga e que o material acabou compartilhado nas redes sociais.

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O vereador minimiza as acusações de que estaria estimulando a violência e alega que não foi isso que quis dizer: “Olha a minha cara de quem incita a violência. Quem me conhece, sabe. Praticando o boxe eu emagreci mais de dez quilos em dois meses. Então, papai, vamos pra cima, tenho mais o que fazer”, ironizou.

O outro vídeo, gravado em Vale Encantado, mostra o vereador bolsonarista correndo pelas ruas com a máscara de Wolverine, ao som de uma música da DJ Kimera, e cumprimentando moradores. Na legenda, é informado que se trata do “vereador foguete” ou “vereador red bull”. “É vapo! Wolverine da cidade. É o vereador red bull da cidade”, se autoelogiou o autodenominado super-herói de Vila Velha.