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Leonel Ximenes

Em Vila Velha, um vereador posa de super-herói, outro de violento

Vídeos dos dois parlamentares estão nas redes sociais; um deles foi vazado

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 13:01

Públicado em 

26 jul 2021 às 13:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Leo Pindoba e Devacir Rabello, os dois vereadores
Leo Pindoba e Devacir Rabello, os dois vereadores "atores" Crédito: Reprodução de vídeo
Seria uma espécie de "Liga da Justiça" de Vila Velha? Dois vídeos que circulam pelas redes sociais e em grupos de WhatsApp, protagonizados por dois vereadores evangélicos, têm causado certa estranheza pelo conteúdo exibido.
Em um deles, Leo Pindoba (PTC) usa uma linguagem violenta para, supostamente, desafiar adversários. Em outro, Devacir Rabello (DC), fantasiado do super-herói popular Wolverine, faz uma performance esquisita num bairro da cidade.
O vídeo de Pindoba, pela mensagem agressiva, chega a sugerir que o vereador estivesse mandando um recado para uma suposta facção criminosa. Com uma proteção para a luva na mão direita e em tom desafiador, ele diz: “Vem! Bom-dia, galera do Favela. Vem, vem, favelouco, vem! que eu vou dar aula hoje de como se troca tiro com torcida organizada e se troca porrada!”

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Parece que o desempenho do nobre parlamentar não agradou muito. Nesta manhã de segunda (26), ele publicou outro vídeo, nos stories, para tentar justificar o que teria dito. Pindoba afirma que fez o vídeo para o grupo do time que ele joga e que o material acabou compartilhado nas redes sociais.
O vereador minimiza as acusações de que estaria estimulando a violência e alega que não foi isso que quis dizer: “Olha a minha cara de quem incita a violência. Quem me conhece, sabe. Praticando o boxe eu emagreci mais de dez quilos em dois meses. Então, papai, vamos pra cima, tenho mais o que fazer”, ironizou.

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O outro vídeo, gravado em Vale Encantado, mostra o vereador bolsonarista correndo pelas ruas com a máscara de Wolverine, ao som de uma música da DJ Kimera, e cumprimentando moradores. Na legenda, é informado que se trata do “vereador foguete” ou “vereador red bull”. “É vapo! Wolverine da cidade. É o vereador red bull da cidade”, se autoelogiou o autodenominado super-herói de Vila Velha.
Povo canela-verde, seus problemas (de segurança) acabaram. É só ligar para a Câmara de Vereadores.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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