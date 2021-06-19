Conheça o vereador de Vila Velha que trabalha como motoboy

Léo Pindoba saindo para entregar lanches em Vila Velha Crédito: Álbum de família

É quase como se fosse um ritual: todo dia, após deixar a Câmara Municipal de Vila Velha , por volta das 19h, o vereador Léo Pindoba chega em casa, tira o terno e a gravata e se veste para a luta. Entra em cena, então, o motoboy Léo Pindoba, entregador de lanches da lanchonete da sua família localizada no bairro Santos Dumont, há quase 11 anos.

Solteiro, 31 anos e parlamentar de primeiro mandato, Léo Victor Damascena Salles, nome de batismo que poucos conhecem, afirma que mesmo sendo vereador não quis abrir mão do seu trabalho regular, exercido desde 2011.

“Eu estou vereador, não sei como será daqui a quatro anos, por isso não vou abandonar minha profissão. Gosto do que faço”, diz o vereador-motoboy.

O trabalho com a moto, aliás, foi fundamental na sua campanha eleitoral do ano passado, porque, segundo Léo, a atividade permitiu que ele juntasse algum dinheiro extra para financiar os custos da sua candidatura.

“Trabalhava na Câmara, fui exonerado e por um período de seis meses, durante o dia, trabalhava como entregador de aplicativo em geral. À noite, fazia a campanha eleitoral. Essa atividade adicional me possibilitou bancar a campanha”, conta.

Léo prepara o açaí que vai levar para os clientes da lanchonete da sua mãe Crédito: Álbum de família

Eleito e empossado em 1º de janeiro, o vereador do PTC, que faz 32 anos neste domingo (20), surpreendeu muita gente que achava que ele iria abandonar suas raízes e continuou a trabalhar na lanchonete da sua mãe. Além de entregar os pedidos, Léo também atua, se preciso, como chapeiro de sanduíches e prepara o açaí que será levado de moto aos fregueses.