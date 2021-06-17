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Leonel Ximenes

Seu Pedro, o estudante de 102 anos, é homenageado em Vitória

Aluno mais idoso da rede municipal recebeu a Comenda Zygmunt Bauman da Câmara de Vereadores

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 11:45

Públicado em 

17 jun 2021 às 11:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Seu Pedro exibe com orgulho sua comenda
Seu Pedro exibe com orgulho sua comenda Crédito: Lu Castro
Nunca é tarde para o reconhecimento - e para o conhecimento. Merecido reconhecimento ao aposentado Pedro Francisco de Souza, de 102 anos de idade, que recebeu nesta quarta-feira (16), na Câmara Municipal de Vitória, a Comenda Zygmunt Bauman, nome do sociólogo polonês que utilizou o conceito de “Modernidade Líquida”.
A homenagem ao aposentado foi iniciativa do vereador Leandro Piquet (Republicanos), presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vitória. Seu Pedro, que fará 103 anos em outubro, é estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Suzete Cuendet, em Maruípe.
“Eu não consigo nem me expressar direito porque minha vida é um romance. Quero agradecer a Deus por esta grande homenagem, que Deus está me consentindo para ganhar através dos homens da lei. Estou muito satisfeito por ser chamado aqui por meio da educação, por estar na civilização. Eu me acho pequeno, mas só tenho a agradecer ao lugar que cheguei. Muito obrigado a todos vocês”, agradeceu o homenageado durante a sessão da Comissão de Educação.
Depois da solenidade na Câmara, o homenageado, seu filho e sua nora foram convidados, pelo parlamentar, para um almoço numa churrascaria próxima ao Legislativo. Durante a refeição, seu Pedro de Souza recebeu a visita surpresa do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que foi dar um abraço no estudante mais idoso da rede municipal de Vitória.
Seu Pedro de Souza ao lado do vereador Leandro Piquet durante a sessão da Câmara de Vitória
Seu Pedro de Souza ao lado do vereador Leandro Piquet durante a sessão da Câmara de Vitória Crédito: Lu Castro
Proponente da homenagem, o vereador Leandro Piquet vê relação entre o esforço do seu Pedro e a modernidade. “Ao entregar a Comenda Zygmunt Bauman ao senhor Pedro Francisco de Souza, fazemos uma referência a esta modernidade líquida a qual Bauman se refere. Paradoxalmente, o aluno mais idoso da nossa cidade representa a cara da modernidade. Pedro está em constante atualização”, elogia.
A coluna deseja que o novo comendador da Capital inspire com seu exemplo aqueles que querem contribuir para que a vida seja sempre melhor. A Educação é o caminho para essa conquista.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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