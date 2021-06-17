Seu Pedro, o estudante de 102 anos, é homenageado em Vitória

Seu Pedro exibe com orgulho sua comenda Crédito: Lu Castro

A homenagem ao aposentado foi iniciativa do vereador Leandro Piquet (Republicanos), presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vitória. Seu Pedro, que fará 103 anos em outubro, é estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Suzete Cuendet, em Maruípe.

“Eu não consigo nem me expressar direito porque minha vida é um romance. Quero agradecer a Deus por esta grande homenagem, que Deus está me consentindo para ganhar através dos homens da lei. Estou muito satisfeito por ser chamado aqui por meio da educação, por estar na civilização. Eu me acho pequeno, mas só tenho a agradecer ao lugar que cheguei. Muito obrigado a todos vocês”, agradeceu o homenageado durante a sessão da Comissão de Educação.

Depois da solenidade na Câmara, o homenageado, seu filho e sua nora foram convidados, pelo parlamentar, para um almoço numa churrascaria próxima ao Legislativo. Durante a refeição, seu Pedro de Souza recebeu a visita surpresa do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que foi dar um abraço no estudante mais idoso da rede municipal de Vitória.

Seu Pedro de Souza ao lado do vereador Leandro Piquet durante a sessão da Câmara de Vitória Crédito: Lu Castro

Proponente da homenagem, o vereador Leandro Piquet vê relação entre o esforço do seu Pedro e a modernidade. “Ao entregar a Comenda Zygmunt Bauman ao senhor Pedro Francisco de Souza, fazemos uma referência a esta modernidade líquida a qual Bauman se refere. Paradoxalmente, o aluno mais idoso da nossa cidade representa a cara da modernidade. Pedro está em constante atualização”, elogia.