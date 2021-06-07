Governantes, manter o aluno na escola é prioridade na gestão da educação

Aulas presenciais em Cachoeiro: manter alunos na escola é desafio para o país Crédito: Márcia Leal/PMCI

A pandemia, com todas suas irrecuperáveis perdas humanas e econômicas, tem dado algumas duras lições para a vida em sociedade. E a educação , como primeira etapa de socialização e cidadania, tem sofrido as feridas mais dolorosas, com o aprofundamento dos abismos entre os estudantes da rede privada e pública, mas, mais do que isso, a evidência das disparidades regionais do próprio ensino público.

Assim, o abandono e a evasão escolar — termos com valores estatísticos distintos, sendo o primeiro referente ao aluno que não termina o ano letivo, mas volta no seguinte, e o segundo no caso do estudante que deixa definitivamente o sistema educacional — não são fenômenos meramente pandêmicos no país, mas com a Covid-19 já se acentuam como uma espécie de epidemia educacional, se não houver um aprendizado imediato na gestão pública.

No Indicador de Permanência Escolar, um levantamento realizado pelo Iede (Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional), as informações do Censo Escolar foram usadas para calcular o percentual de estudantes que passaram pela escola e a abandonaram. O diferencial foi colocar na conta todos os estudantes que deixaram os estudos, não somente os do ano anterior, como geralmente são calculados o abandono e a evasão.

É incontestável que se a educação no Brasil, em todos os níveis, viesse de uma tendência de melhora de qualidade, os impactos da pandemia seriam menores. E isso tem relação direta com os déficits sociais e econômicos que pesam sobre a população: como garantir o estudo remoto em casas onde não há espaço para tal, muito menos acesso à internet e a equipamentos?

A derrocada educacional brasileira está se dando sob uma tempestade perfeita, na qual todos os fatores negativos, dos investimentos mal alocados à falta de visão pura e simples, se uniram à própria pandemia para engrossar os danos a esta geração. O vírus que atacou a educação no país é muito anterior ao coronavírus, portanto.

Neste momento, o Mapa de Risco mostra que 46 municípios do Estado estão em risco moderado , o que permite aulas presenciais com até 50% da capacidade. Nas 19 cidades em risco máximo, somente a educação infantil e ensino fundamental I (1º a 5º ano) podem ser presenciais, também respeitando o limite de 50% de ocupação das salas.

A vacinação de professores é a ação mais urgente, mas não resolve o problema, que é estrutural. Uma reunião de carências estratégicas que independem da própria pandemia: a crise sanitária serviu para expor cruelmente as fragilidades educacionais brasileiras. A transformação exige trabalho, em cada secretaria municipal, assim como no âmbito estadual. E, sobretudo, deve ser bem gerenciada nacionalmente.