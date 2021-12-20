Vereador é “apresentado e elogiado” durante vacinação em Vila Velha

Em Vila Velha
, vacinação parece que não serve apenas para imunizar. Serve também para “apresentar”. Explicando: é que no meio do processo de vacinação
na manhã desta segunda-feira (20), com dezenas de pessoas aguardando serem chamadas para a sua vez de serem imunizadas no ginásio do Tartarugão, a servidora que lia ao microfone o número das senhas resolveu, de repente, apresentar um vereador da cidade aos presentes.
Abraçada ao vereador Leo Pindoba (Agir), a mulher anunciou ao microfone. “Apresento a vocês o vereador Leo Pindoba, que é gente muito boa. Tem que cobrar, tem que ir atrás dele”, exortou aos moradores.
O vereador, todo sorridente e feliz, confirmou: “Tem que cobrar mesmo, estou à disposição de vocês”. O parlamentar, logo depois da apresentação e saudação, conversou com algumas pessoas, trocou abraços e depois se vacinou (pelo menos tem a virtude de não ser negacionista).
Este colunista, que estava presente no local para receber a dose de reforço contra a Covid-19, ouviu a Prefeitura de Vila Velha
. Segundo a assessoria da PMVV, a servidora não cumpriu o protocolo e será instruída, pela coordenação de imunização do município, "a não cometer esse erro novamente”.
Fora o proselitismo político no local e na hora errada, o processo de vacinação no Tartarugão estava muito organizado e correu de forma tranquila e ordeira.