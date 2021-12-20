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Leonel Ximenes

Vereador é “apresentado e elogiado” durante vacinação em Vila Velha

Mulher que fazia a leitura das senhas chamou o parlamentar e o apresentou, pelo microfone, às pessoas que aguardavam serem imunizadas

Públicado em 

20 dez 2021 às 13:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Diante das pessoas que aguardavam serem chamadas para serem vacinadas, o vereador Leo Pindoba é apresentado pela servidora que fazia a leitura das senhas
Diante das pessoas que aguardavam o chamado para serem vacinadas, o vereador Leo Pindoba é apresentado pela servidora que fazia a leitura das senhas Crédito: Leonel Ximenes
Em Vila Velha, vacinação parece que não serve apenas para imunizar. Serve também para “apresentar”. Explicando: é que no meio do processo de vacinação na manhã desta segunda-feira (20), com dezenas de pessoas aguardando serem chamadas para a sua vez de serem imunizadas no ginásio do Tartarugão, a servidora que lia ao microfone o número das senhas resolveu, de repente, apresentar um vereador da cidade aos presentes.
Abraçada ao vereador Leo Pindoba (Agir), a mulher anunciou ao microfone. “Apresento a vocês o vereador Leo Pindoba, que é gente muito boa. Tem que cobrar, tem que ir atrás dele”, exortou aos moradores.

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O vereador, todo sorridente e feliz, confirmou: “Tem que cobrar mesmo, estou à disposição de vocês”. O parlamentar, logo depois da apresentação e saudação, conversou com algumas pessoas, trocou abraços e depois se vacinou (pelo menos tem a virtude de não ser negacionista).
Este colunista, que estava presente no local para receber a dose de reforço contra a Covid-19, ouviu a Prefeitura de Vila Velha. Segundo a assessoria da PMVV, a servidora não cumpriu o protocolo e será instruída,  pela coordenação de imunização do município, "a não cometer esse erro novamente”.
Fora o proselitismo político no local e na hora errada, o processo de vacinação no Tartarugão estava muito organizado e correu de forma tranquila e ordeira.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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