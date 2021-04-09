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1963
2021
Ex-vereador da Serra Gildo Gomes morre de Covid-19 aos 57 anos
Gildo Gomes presidia o Sindilegis-ES. Ele estava internado desde março em um hospital de Cariacica após ter contraído o novo coronavírus

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 10:33

Publicado em

09 abr 2021 às 10:33
O ex-vereador do município da Serra e presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Espírito Santo (Sindilegis-ES) Gildo Gomes morreu, aos 57 anos, nesta sexta-feira (9), vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Meridional, em Cariacica, desde 21 de março.
O presidente da Assembleia Legislativa do EstadoErick Musso (Republicanos), lamentou a morte do servidor da Casa. "Mais um brasileiro vítima da Covid-19. A morte por essa doença não pode se tornar banal", disse.
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) afirmou que Gildo Gomes fez parte da história da cidade e prestou condolências aos parentes e amigos do ex-vereador.
No Facebook, o Sindilegis-ES também prestou solidariedade à família e aos amigos de Gildo Gomes. "Neste momento de dor, os diretores do Sindilegis e servidores da Casa se solidarizam e manifestam as condolências aos familiares e amigos."
Sobrinho de Gildo Gomes, o ex-vereador de Laranja da Terra Gilson Gomes Filho (Rede) afirmou que o tio fará muita falta e agradeceu aos amigos pelo apoio neste momento.
"Meu tio sempre foi uma pessoa simples, sonhadora. Sem vaidade alguma. Bom pai, bom cristão, bom esposo. Sempre fomos muito ligados, inclusive politicamente. Fará muita falta. Agradeço imensamente aos amigos que em momento algum nos desamparam", disse. 
Irmão do ex-deputado estadual Gilson Gomes, Gildo Gomes foi vereador da Serra por dois mandatos consecutivos, de 1997 a 2004. Ele era servidor efetivo da Assembleia desde 1995 e assumiu a presidência do Sindilegis-ES em março de 2019. Gildo deixa a esposa e duas filhas. 
O sepultamento será nesta sexta, às 14 horas, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. 

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