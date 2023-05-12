Chefão da Segurança, chef na cozinha: a receita do coronel Ramalho no ES

Coronel Ramalho esbanja seu talento na cozinha Crédito: Amarildo

E o coronel Ramalho foi “pra cima deles” - dos camarões, bem entendido. O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo não deixa seu bordão de lado nem na hora de mostrar seu talento na cozinha, local escolhido por ele para relaxar um pouco da sua rotina marcada por momentos tensos e, muitas vezes, violentos.

No último sábado (6), por exemplo, Alexandre Ramalho teve a ideia de fazer um prato e sorteá-lo entre seus seguidores nas redes sociais. Foi um sucesso. Bastava o interessado comentar o seu bordão predileto - “Pra cima deles!” - para concorrer ao “Camarão Internacional”.

O sorteado recebeu uma porção do prato em casa, na mesma noite, das mãos do próprio coronel Ramalho. O vencedor foi Hugo Ely Ramos, morador de Rio Marinho, em Vila Velha . O secretário acabou ganhando também: foi presenteado pelo Hugo com uma cachaça paraense de jambu, uma erva típica da Amazônia com conhecido efeito anestésico (anestésico dentro da lei, é bom ressaltar).

“Para não perder o vínculo com a segurança pública eu pedi que todos os participantes do sorteio escrevessem a frase “pra cima deles!”, um bordão que utilizo para incentivar nossos policiais a continuarem partindo pra cima de criminosos. Com a ajuda de um aplicativo fiz o sorteio”, explica o secretário, feliz da vida com o sucesso da brincadeira. E que sucesso!

“Foram mais de mil comentários, 2.900 curtidas e mais de 37 mil visualizações”, contabiliza Ramalho, que gosta de cultivar uma certa popularidade nas redes sociais, ainda mais depois de ter se candidato a deputado federal no ano passado e ter ficado na primeira suplência (33.874 votos) do Podemos, o seu partido.

E como foi a ideia do sorteio? “Foi a primeira vez. Sou exagerado na quantidade de comida. E aí, fazendo um vídeo sobre o “Camarão Internacional”, meu genro sugeriu um sorteio, achei a ideia legal e criei essa interação.”

O resultado da brincadeira animou o secretário: “Eu achei o máximo. Isso me possibilitou interagir com as pessoas de outra forma. Minha Pasta é muito pesada e isso permitiu às pessoas conhecerem um outro lado meu”.

COZINHAR, UMA PAIXÃO ANTIGA

Ex-comandante-geral da PM , Ramalho encontra no ato de cozinhar um hobby perfeito para relaxar nos fins de semana, embora esteja sempre atento ao “plantão” da segurança pública. Gastronomia, para ele, é uma paixão e vocação antiga.

“Gosto muito de cozinhar. É um momento extremamente prazeroso, visto que reúne a família e amigos em torno da culinária. Desde muito pequeno ficava sempre atento ao que minha mãe fazia e ajudava mexendo um pouquinho uma ou outra receita”, recorda.

Tanto talento na arte de cozinhar foi descoberto no dia a dia, sem formação teórica alguma.

"Não fiz cursos de gastronomia, sou apenas curioso. E conto sempre com o apoio e sugestão da minha esposa, meus filhos e genro." Coronel Alexandre Ramalho - Secretário estadual da Segurança Pública

O estilo de Ramalho na cozinha? Que tal “cozinheiro raiz”? Conta aí, coronel: “Não sou refinado. Não conheço a alta culinária e estou longe, muito longe, de me considerar um chef, tendo em vista o respeito e admiração que tenho por todos eles. Meu negócio é rabada, feijoada, dobradinha, galinha com polenta, mas arrisco um macarrão ao molho branco e outros pratos mais leves”, enumera o chef (ops!, cozinheiro amador).

E depois dessa receita de felicidade e relaxamento, a pergunta que não quer calar: é mais fácil comandar a segurança pública do Espírito Santo ou o fogão? “A segurança pública é uma barra. O fogão é um grande prazer”, revela.