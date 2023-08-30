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Leonel Ximenes

Bairro da Serra teve 157 roubos a ônibus em apenas sete meses

Número de ocorrências de janeiro a julho, no município, cresceu 90% em relação ao mesmo período do ano passado

Públicado em 

30 ago 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Assalto em ônibus
Neste ano, de janeiro a julho, foram registrados 1.008 assaltos a ônibus na Serra Crédito: Amarildo
Andar de Transcol tornou-se uma aventura e até um ato de coragem nos últimos tempos na Serra. Isso porque os crimes de roubo a transporte coletivo cresceram 90% no município, na comparação dos meses de janeiro a julho de 2022 com o mesmo período deste ano.
No ano passado, foram 530 registros. Já neste ano, foram 1.008, de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Isso quer dizer que acontece um crime do tipo a cada seis horas na Serra.

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Só no bairro Carapina foram registradas 157 ocorrências em sete meses. A seguir, os bairros que lideram os crimes de roubo a transporte coletivo na Serra são Jardim Limoeiro (150), André Carloni (65), Carapina Grande (54) e Rosário de Fátima (52).
Este será um dos temas debatidos pela Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, que vai realizar audiência pública nesta quinta-feira (31) no município, para debater problemas ligados à proteção da cidade. O evento será realizado às 18h30, no auditório da Estação Cidadania-Cultura, em Novo Porto Canoa.
Para o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), presidente da Comissão de Segurança, os números de roubos podem ser ainda maiores. “Muitas pessoas deixam de registrar a ocorrência por não terem delegacias por perto ou porque têm de seguir com suas rotinas, ainda que tenham sido lesadas. Isso prejudica muito a definição do mapa do crime que as polícias e a Guarda Municipal montam”, explicou o parlamentar, que por mais de 30 anos esteve nas fileiras da Polícia Civil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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