Bairro da Serra teve 157 roubos a ônibus em apenas sete meses

Andar de Transcol
tornou-se uma aventura e até um ato de coragem nos últimos tempos na Serra. Isso porque os crimes de roubo a transporte coletivo cresceram 90% no município, na comparação dos meses de janeiro a julho de 2022 com o mesmo período deste ano.
Só no bairro Carapina foram registradas 157 ocorrências em sete meses. A seguir, os bairros que lideram os crimes de roubo a transporte coletivo na Serra
são Jardim Limoeiro (150), André Carloni (65), Carapina Grande (54) e Rosário de Fátima (52).
Este será um dos temas debatidos pela Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa
, que vai realizar audiência pública nesta quinta-feira (31) no município, para debater problemas ligados à proteção da cidade. O evento será realizado às 18h30, no auditório da Estação Cidadania-Cultura, em Novo Porto Canoa.
Para o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), presidente da Comissão de Segurança, os números de roubos podem ser ainda maiores. “Muitas pessoas deixam de registrar a ocorrência por não terem delegacias por perto ou porque têm de seguir com suas rotinas, ainda que tenham sido lesadas. Isso prejudica muito a definição do mapa do crime que as polícias e a Guarda Municipal montam”, explicou o parlamentar, que por mais de 30 anos esteve nas fileiras da Polícia Civil.