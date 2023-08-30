Bairro da Serra teve 157 roubos a ônibus em apenas sete meses

Para o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), presidente da Comissão de Segurança, os números de roubos podem ser ainda maiores. “Muitas pessoas deixam de registrar a ocorrência por não terem delegacias por perto ou porque têm de seguir com suas rotinas, ainda que tenham sido lesadas. Isso prejudica muito a definição do mapa do crime que as polícias e a Guarda Municipal montam”, explicou o parlamentar, que por mais de 30 anos esteve nas fileiras da Polícia Civil.