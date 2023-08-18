ES é o Estado mais evangélico do país, mostra pesquisa

Fiéis em culto evangélico: predomínio de igrejas pentecostais Crédito: Pixabay

O Centro de Estudos da Metrópole (CEM) divulgou o mapa da chamada transição religiosa no Brasil. Segundo o órgão ligado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), o Espírito Santo é o Estado mais evangélico do país, com 93 templos por 100 mil habitantes.

Em depoimento ao jornal O Estado de S. Paulo, o cientista político Victor Araújo, associado ao CEM, revela que só em 2019 foram abertas 6.356 igrejas evangélicas no país, uma média impressionante de 17 novos templos por dia.

O estudo da fundação paulista registrou a existência de 109,5 mil igrejas evangélicas de diversas denominações evangélicas, ante cerca de 20 mil em 2015. O predomínio é das igrejas pentecostais (48.781 templos). Entre os motivos para esse boom, segundo o pesquisador, está o enfraquecimento do catolicismo , que perdeu alcance com a formação das periferias urbanas após o êxodo rural.

“Eram populações católicas, mas as paróquias não estavam nesses locais, e eles foram rapidamente ocupados pelas evangélicas, que têm estruturas menos engessadas, às quais a cultura das periferias se adaptou melhor”, analisa Araújo na reportagem do Estadão. “As paróquias também não abriram espaço para o protagonismo das mulheres em postos de liderança, movimento que favoreceu as evangélicas”, complementa.

Araújo, que também é ligado à Universidade de Zurique, na Suíça , aponta outro fator histórico para o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. “Além disso, a lei 10.825/2003 tornou livre a criação, organização e funcionamento das organizações religiosas, possibilitando que as evangélicas pudessem abrir mais templos com novas denominações. Isso deu grande impulso a um processo que já havia começado na década de 1960″, afirma o pesquisador.

O jornal lembra que a consolidação do protestantismo no Brasil, a partir da primeira igreja evangélica registrada, em 1922, foi lenta. Em 1960, havia oficialmente só 18 igrejas evangélicas missionárias no Brasil. Daquele ano até 1980, o total aumentou mais de 170 vezes, atingindo a marca de 3.087.

O QUE MOSTROU A PESQUISA

* Os cinco Estados com maiores taxas de igrejas evangélicas são Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rondônia e São Paulo, com mais de 60 igrejas por 100 mil habitantes.

* No Espírito Santo e no Rio, são mais de 80 templos por 100 mil: é uma igreja evangélica para cada 1.250 moradores.

* Em Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Distrito Federal e Minas, o índice varia de 30 a 50 igrejas por 100 mil habitantes. Para Araújo, o Centro-Oeste e o Norte estão em processo acentuado de evangelização.