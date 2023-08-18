Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

ES é o Estado mais evangélico do país, mostra pesquisa

Números revelam o rápido crescimento das igrejas protestantes no Espírito Santo e no Brasil

Públicado em 

18 ago 2023 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fiéis em culto evangélico: templos viram alvo de políticos na busca por eleitores
Fiéis em culto evangélico: predomínio de igrejas pentecostais Crédito: Pixabay
O Centro de Estudos da Metrópole (CEM) divulgou o mapa da chamada transição religiosa no Brasil. Segundo o órgão ligado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), o Espírito Santo é o Estado mais evangélico do país, com 93 templos por 100 mil habitantes.
Em depoimento ao jornal O Estado de S. Paulo, o cientista político Victor Araújo, associado ao CEM, revela que só em 2019 foram abertas 6.356 igrejas evangélicas no país, uma média impressionante de 17 novos templos por dia.
O estudo da fundação paulista registrou a existência de 109,5 mil igrejas evangélicas de diversas denominações evangélicas, ante cerca de 20 mil em 2015. O predomínio é das igrejas pentecostais (48.781 templos). Entre os motivos para esse boom, segundo o pesquisador, está o enfraquecimento do catolicismo, que perdeu alcance com a formação das periferias urbanas após o êxodo rural.

Veja Também

Tradicional casa de striptease ao lado de igreja evangélica vai se mudar no ES

“Eram populações católicas, mas as paróquias não estavam nesses locais, e eles foram rapidamente ocupados pelas evangélicas, que têm estruturas menos engessadas, às quais a cultura das periferias se adaptou melhor”, analisa Araújo na reportagem do Estadão. “As paróquias também não abriram espaço para o protagonismo das mulheres em postos de liderança, movimento que favoreceu as evangélicas”, complementa.

Veja Também

Pastor famoso no ES é transferido para uma das maiores igrejas do Rio

Morre no ES pastor que marcou época entre os evangélicos do Brasil

Araújo, que também é ligado à Universidade de Zurique, na Suíça, aponta outro fator histórico para o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. “Além disso, a lei 10.825/2003 tornou livre a criação, organização e funcionamento das organizações religiosas, possibilitando que as evangélicas pudessem abrir mais templos com novas denominações. Isso deu grande impulso a um processo que já havia começado na década de 1960″, afirma o pesquisador.
O jornal lembra que a consolidação do protestantismo no Brasil, a partir da primeira igreja evangélica registrada, em 1922, foi lenta. Em 1960, havia oficialmente só 18 igrejas evangélicas missionárias no Brasil. Daquele ano até 1980, o total aumentou mais de 170 vezes, atingindo a marca de 3.087.

O QUE MOSTROU A PESQUISA

* Os cinco Estados com maiores taxas de igrejas evangélicas são Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rondônia e São Paulo, com mais de 60 igrejas por 100 mil habitantes.
* No Espírito Santo e no Rio, são mais de 80 templos por 100 mil: é uma igreja evangélica para cada 1.250 moradores.
* Em Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Distrito Federal e Minas, o índice varia de 30 a 50 igrejas por 100 mil habitantes. Para Araújo, o Centro-Oeste e o Norte estão em processo acentuado de evangelização.
* No outro extremo, Estados do Nordeste, como Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, têm menos de 20 igrejas por 100 mil moradores.

Veja Também

Em igreja evangélica, padre critica racismo, Magno Malta e coronel Ramalho

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

religião Católicos Igreja Católica Evangélicos Igreja Evangélica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica
Imagem de destaque
Dia do Jornalista: 5 dicas para quem quer se formar e construir carreira na área
Imagem de destaque
Guerino Zanon: "Vou ser cabo eleitoral de Pazolini"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados