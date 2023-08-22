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Leonel Ximenes

Doenças mentais: dois militares são afastados por dia no ES

Dependência química, Síndrome de Burnout, ansiedade, ideação suicida, depressão, conflitos familiares e assédio moral são alguns dos sintomas que afetam esses profissionais

Públicado em 

22 ago 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

PM
Policiais militares no Morro da Piedade: trabalho sob intensa pressão Crédito: Fernando Madeira
As condições de trabalho dos agentes de segurança são desafiadoras e levam a muita pressão. Segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) à Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, de janeiro a maio deste ano 295 militares se afastaram por causa de doenças mentais. Isso equivale a dois afastamentos, em média, por dia, considerando o período avaliado.
O tema será discutido pelo colegiado na nesta terça-feira (22), às 10h, no plenário Dirceu Cardoso da Assembleia. Presidente da Comissão, o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL) ressalta a necessidade de melhores políticas públicas e estratégias em conjunto, de todas as esferas, para proteger os agentes de segurança.
“Verificamos, por exemplo, que o Hospital da Polícia Militar não tem médico psiquiatra no pronto-socorro, levando este servidor a ser atendido no Hospital Estadual de Atenção Clínica. É necessário um cuidado especial”, comentou o parlamentar.

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O objetivo de levar o tema à Assembleia Legislativa, segundo Bahiense, é a promoção de medidas adequadas para preservar aqueles que trabalham em patrulhamentos, investigações e outras atividades que levam a estresse intenso.
“Há pesquisa que mostra que, no Espírito Santo, a expectativa de vida média de um policial militar é de 58 anos. Precisamos preservar a mente e o corpo sãos de todos os nossos agentes de segurança pública, que todos os dias vão para as ruas e nem sabem se voltarão para casa, em função dos riscos da atividade”, destacou o parlamentar.
Entre as causas mais relatadas pelas instituições nos atendimentos de doenças mentais dos servidores da segurança estão dependência química, Síndrome de Burnout, ansiedade, ideação suicida, depressão, conflitos familiares e assédio moral.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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