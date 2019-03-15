Policiais e bombeiros morrem em média aos 58 anos, aponta estudo

Policiais militares tentam conter manifestação de sindicalistas: tensão permanente. Crédito: Divulgação

Pesquisa realizada pelo Departamento de Ciências Farmacêuticas do Centro de Ciências da Saúde da Ufes revela: policiais e bombeiros militares morrem, em média, aos 58,6 anos. O estudo, feito a partir da análise de 2.145 atestados de óbitos arquivados na Caixa Beneficente dos Militares do Estado, refere-se a casos registrados no período de 1988 a 2018. A expectativa de vida do brasileiro médio é de 76 anos, segundo o IBGE.

As causas

Também são relatadas as três principais causas de mortes. Em primeiro lugar estão as provocadas por doenças cardiovasculares, em seguida vêm causas externas (como mortes violentas) e, em terceiro, há as ocorrência de cânceres.

Maioria na reserva

O levantamento aponta que a maioria dos casos envolveu militares que já estavam na reserva (70,91% do total ou 1.521 casos). Quanto à graduação dos que morreram, 43,22% eram cabos ou soldados (927); 40,19% subtenentes ou sargentos (862); 12,35% tinham patente de capitão ou tenente (265); e 4,24% eram oficiais superiores (91).

Justificativa

Segundo a pesquisa, policiais e bombeiros militares têm uma menor expectativa de vida quando comparados à população em geral. Isso acontece por estarem expostos ao estresse ocupacional, que acaba favorecendo o desequilíbrio hormonal e o aparecimento de outras alterações, resultando em maior probabilidade de morte em idade produtiva.

Irmão Homero

Ex-presidente da OAB-ES, Homero Mafra passou a ser assíduo frequentador dos cultos da Igreja Luterana.

Polo atacadista

Segundo projeções da prefeitura, pelo menos 80 empresas de distribuição devem se instalar na Serra neste ano.

Deu no NYT

O ex-promotor de Justiça Marcelo Zenkner foi citado pelo “New York Times” em reportagem que destaca o esforço da Petrobras para superar a mácula do escândalo do Petrolão. Zenkner integra o Comitê de Medidas Disciplinares, criado recentemente pelo Conselho de Administração da empresa.

De fora

Os dois superintendentes da Caixa no Estado foram substituídos. No lugar de Geraldo Lorencini entrou Dennis Mendes, de Campos, no Rio. E em Vila Velha saiu Margareth Rieiro e retornou Tarcísio Dalvi, que estava em Brasília.

O motivo

Segundo a coluna apurou, a mudança ocorreu em consequência da eleição para a presidência do Sebrae-ES, no final do ano passado. O representante da Caixa votou em José Lino Sepulcri, que acabou perdendo a disputa para Manato, o ungido do governo federal.

Portas fechadas

Uma tradicional loja de roupa de grife fechou as portas no Shopping Vitória.

Fé na telinha

Confirmado: a TV Gazeta vai transmitir ao vivo, e com exclusividade, a missa de encerramento da Festa da Penha.

Israel em Vila Velha

Os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha estão participando de um curso prático de Krav Magá, luta de combate e defesa pessoal de origem israelense.

E aí?

O indiciamento do ex-presidente da Prodest por fake news e criação de perfis falsos nas redes sociais suscita algumas questões: por que e por quem Renzo Colnago fez isso? A quem interessava atacar a honra do deputado Sérgio Majeski?

A arte da poluição

Começa hoje e vai até 6 de maio a 23ª edição do projeto “A Vaca, a Vale e a Pena”, uma intervenção artística do pintor Kleber Galvêas que denuncia a poluição ambiental provocada pelo pó preto na Grande Vitória.

É cada um...

O governador Casagrande tem ficado aborrecido (e espantado) com alguns pedidos de nomeação.

Lá não falha

Leitor reclama que não aguenta mais receber tantas ligações anônimas originadas dos prefixos 031 (Minas Gerais) e 048 (Santa Catarina). Certamente vêm de presídios, onde o celular nunca falha.

Alô, eleitor!